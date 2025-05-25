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Экономика

Грантовую поддержку до 30 млн рублей могут получить нижегородские инноваторы на развитие своих проектов

23 июня 2025 12:01  [80] Экономика
Грантовую поддержку до 30 млн рублей могут получить нижегородские инноваторы на развитие своих проектов

Нижегородские инновационные компании приглашаются к участию в семи грантовых программах Фонда содействия инновациям (ФСИ). На сегодняшний день открыт прием заявок на конкурсы «Развитие-Пром» и «Старт-Пром-1» (федпроект «Содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности»), «Развитие-НТИ» (федпроект «Национальная технологическая инициатива»), «Старт-Станкостроение-1» (нацпроект «Средства производства и автоматизации»), «Российско-Южноафриканский», «Старт-2» и «Умник-2025» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»).

Информационную и организационную поддержку на всех этапах подачи заявок предпринимателям оказывает региональное представительство ФСИ – технопарк «Анкудиновка».

«Конкурсы ФСИ направлены на поддержку компаний, находящихся на разных этапах развития: от научной разработки до выхода на экспорт. Например, конкурс «Умник-2025» разработан для молодых инноваторов, а конкурс «Развитие-НТИ» подойдет тем, кто уже имеет опыт создания и продаж наукоемкой продукции. Ежегодно ФСИ расширяет перечень программ. Так, в этом году фонд впервые запустил конкурсы «Развитие-Пром» и «Старт-Пром-1», направленные на поддержку проектов в промышленных и продовольственных отраслях, и конкурс «Российско-Южноафриканский», ориентированный на развитие перспективных технологий и на вывод продукции на зарубежные рынки», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что за все время проведения программ «Развитие-НТИ», «Умник» и «Старт-2» 296 нижегородских инноваторов получили грантовую поддержку. Самая крупная поддержка от ФСИ, 500 млн рублей, была направлена участникам конкурса «Развитие-НТИ». Более 110 млн рублей получили нижегородцы по программе «Умник», около 62 млн рублей – по программе «Старт-2» и 5 млн рублей – по программе «Старт-Станкостроение-1».

Подать заявку на конкурс «Развитие-Пром» можно до 7 июля (грант до 30 млн рублей), «Развитие-НТИ» - до 14 июля (до 30 млн рублей), «Российско-Южноафриканский» - до 4 августа (до 30 млн рублей), «Старт-2» (до 10 млн рублей) – до 21 июля, «Старт-Пром-1» (до 5 млн рублей) – до 28 июля, «Старт-Станкостроение-1» (до 5 млн рублей) – до 28 июля, «Умник-2025» (до 500 тысяч рублей) – тоже до 28 июля.

«Нижегородские инноваторы реализуют свой проект от 12 до 24 месяцев после заключения грантового договора. Специалисты технопарка «Анкудиновка» выступают в роли менеджеров продукта и курируют их на протяжении всего срока реализации. Грантовую поддержку можно будет направить на заработную плату сотрудников, приобретение оборудования, комплектующих и на общехозяйственные расходы», - отметил директор технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте Фонда содействия инновациям. Обратиться за поддержкой в региональное представительство ФСИ можно по телефону: +7 (831) 275-83-46 или по адресам электронной почты: innov@bi-clever.rudelo@bi-clever.ru.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжится в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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Теги:
Гранты Нацпроект Предприниматели
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