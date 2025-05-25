Пожары по вине детей нанесли ущерб на 1,5 млн рублей в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

С начала 2025 года в Нижегородской области зафиксировано десять пожаров, причиной которых стала детская шалость с огнем. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

В результате возгораний погиб один несовершеннолетний, ещё трое детей получили травмы различной степени тяжести.

По информации спасателей, общий материальный ущерб, нанесённый огнём, превысил 1,5 млн рублей.

Для сравнения, за весь 2024 год по той же причине произошло 26 пожаров. Тогда погиб один взрослый человек, пострадали пятеро, а сумма ущерба составила свыше 2 млн рублей.

В МЧС отметили, что прямой зависимости между ростом числа подобных происшествий и школьными каникулами не выявлено. По мнению специалистов, подобные инциденты могут случаться в любое время года.