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Общество

Институт деморафического развития провел нижегородцам лекции по семейной политике

23 июня 2025 13:44  [82] Общество
Институт деморафического развития провел нижегородцам лекции по семейной политике

Фото: АНО "Институт демографического развития"

Институт демографического развития организовал пятидневный образовательный курс по вопросам семьи, демографии и биоэтики. Лекции прошли с 16 по 20 июня на базе Нижегородского института управления, филиала РАНХиГС, и были адресованы специалистам из профессиональных и общественных групп.

Преподавателем недельного учебного модуля выступил Константин Шестаков - кандидат социологических наук, директор Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Надежда», руководитель лекционного направления АНО «Спаси Жизнь», лауреат конкурса «Серафимовский учитель - 2018–2019».

Участниками лекций стали более 1000 человек, среди них - специалисты из образования, социальной сферы, здравоохранения, юриспруденции, госструктур, силовых ведомств, а также представители молодежных, спортивных, религиозных и творческих организаций, трудовых коллективов и родительских сообществ. Мероприятие было нацелено на повышение значимости традиционных устоев, осведомленности о проблемах населения, моральных и этических принципах в части здоровья человека, а также улучшения навыков специалистов для эффективной поддержки семьи и роста рождаемости.

В программу вошли пять связанных с демографией тем, касающихся работы разнопрофильных специалистов: «Формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей в области семьи, брака и культуры взаимоотношения полов», «Демографическая ситуация в России: причины и пути преодоления депопуляции», «Вопросы демографической безопасности», «Биоэтика и социальные аспекты искусственного прерывания беременности», «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Вместе со слушателями социолог разобрал вопросы формирования нравственных ориентиров, роль школы, общества и государства в этом процессе, тенденции рождаемости, смертности и старения населения, динамику и характер миграции, причины депопуляции и сценарии преодоления, ответственность врача в ситуациях искусственного прерывания беременности, влияние абортов на здоровье и общественные ценности, а также государственную политику в части поддержки традиций и духовного единства через продвижение преемственности поколений и воспитание ответственного гражданина.

«В демографических вопросах важна скоординированная работа специалистов самых разных сфер. Совместная работа государства, науки и общественных институтов строится на принципе семейноцентричности, который позволяет учитывать интересы реальных и будущих семей. Эти лекции показали: у нас есть профессиональный и общественный запрос на такие инициативы. Мы видим свою задачу в том, чтобы системно их поддерживать», - отметил директор Института демографического развития Евгений Журавлев.

«В демографии материальное стимулирование играет определенную роль, но не является решающим фактором. Главным остается воспитание личности и формирование нравственных ориентиров. Поэтому в 2022 году вышел указ Президента, который утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Мы работаем в рамках этой парадигмы и понимаем, что без возрождения утраченных ценностей невозможно решить критические проблемы, стоящие перед нашей страной», - сообщил преподаватель курса Константин Шестаков.

Лекции стали частью системной работы института по укреплению демографической устойчивости в соответствии с целями нацпроекта «Семья» в Пятилетие семьи Нижегородской области.

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Теги:
демография Нацпроект Семья
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