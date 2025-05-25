Участки для технопарков в Нижегородской области начнут предоставлять без торгов

Правительство Нижегородской области подготовило проект изменений в региональный закон, регулирующий земельные отношения. Согласно инициативе, предприниматели, планирующие вложения в создание индустриальных и промышленных технопарков, смогут получать земельные участки без проведения торгов.
Как следует из пояснительной записки к документу, такие проекты будут отнесены к категории масштабных инвестиционных. Это позволит применять к ним механизм льготного предоставления земли, предусмотренный областным законодательством.
Предлагаемые изменения ориентированы на малый и средний бизнес. Их цель — ускорить запуск и развитие производственной инфраструктуры в регионе.
Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения. После прохождения оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы он будет внесен на рассмотрение областного Заксобрания.
По данным регионального минпрома, в Нижегородской области уже функционирует девять технопарков ("Саров", "Анкудиновка", H2O и др.).
Ранее сообщалось, что дзержинский экотехнопарк планируют открыть до конца 2025 года.
Также мы рассказывали, что строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде.
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