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Экономика

Участки для технопарков в Нижегородской области начнут предоставлять без торгов

23 июня 2025 14:26  [115] Экономика

Правительство Нижегородской области подготовило проект изменений в региональный закон, регулирующий земельные отношения. Согласно инициативе, предприниматели, планирующие вложения в создание индустриальных и промышленных технопарков, смогут получать земельные участки без проведения торгов.

Как следует из пояснительной записки к документу, такие проекты будут отнесены к категории масштабных инвестиционных. Это позволит применять к ним механизм льготного предоставления земли, предусмотренный областным законодательством.

Предлагаемые изменения ориентированы на малый и средний бизнес. Их цель — ускорить запуск и развитие производственной инфраструктуры в регионе.

Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения. После прохождения оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы он будет внесен на рассмотрение областного Заксобрания.

По данным регионального минпрома, в Нижегородской области уже функционирует девять технопарков ("Саров", "Анкудиновка", H2O и др.).

Ранее сообщалось, что дзержинский экотехнопарк планируют открыть до конца 2025 года.

Также мы рассказывали, что строительство крупного технопарка запланировано в Нижнем Новгороде.

Фото: Александр Воложанин

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Теги:
Земельные участки инвесторы Технопарк
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