Сотрудники ГЖД стали участниками "X-WATERS MUROM 2025"

Руководители Горьковской железной дороги приняли участие массовом спортивном мероприятии «X-WATERS MUROM 2025». В рамках соревнования железнодорожники переплыли Оку.
Старт массового заплыва состоялся в акватории реки. Живописные берега и множество малых песчаных островов окружали участников спортивного мероприятия. Каждый смог попробовать себя на дистанциях 1 миля (1852 м), 5 и 6,8 км.
Всего в состязании приняли участие 14 руководителей и сотрудников Горьковской магистрали. Лидером команды традиционно выступил первый заместитель начальника дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Олег Лукоянов.
Вместе с ним в заплыве участвовали помощник начальника ГЖД Алексей Птицын, начальник Горьковской дирекции социальной сферы Михаил Желнин, начальник Горьковского территориального центра фирменного транспортного обслуживания Сергей Малинин и начальник службы управления трудовыми ресурсами и организационной структурой ГЖД Оксана Курьянова.
Отметим, что все железнодорожники справились с поставленной задачей.
Подчеркнем, что команда ГЖД ответственно подошла к процессу подготовки. Они тренировались к этому заплыву на площадке физкультурно-оздоровительного центра магистрали. На них члены сборной магистрали отрабатывали технику плавания на открытой воде, дисциплину и командный дух.
Пловцы-железнодорожники подчеркнули, что останавливаться на данном заплыве они не собираются. Каждый из них начинает готовиться к следующим соревнованиям на открытой воде, которые пройдут в столице Приволжья 25-26 июля 2025 года.
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