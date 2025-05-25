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Общество

Более 600 самокатов отправили на штрафстоянку в Нижнем Новгороде

24 июня 2025 10:24  [84] Общество
Более 600 самокатов отправили на штрафстоянку в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Сотрудники СК России по Нижегородской области совместно с представителями городской администрации и регионального управления МВД провели профилактический рейд, направленный на выявление нарушений, связанных с эксплуатацией средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает информационный центр ведомства.

В ходе рейда следователи зафиксировали многочисленные случаи неправильной парковки СИМ вне специально обозначенных зон. По итогам проверки с улиц города было изъято более 600 электросамокатов, оставленных с нарушением правил. Все они помещены на штрафстоянку.

Кроме того, с начала текущего года в областном центре зарегистрировано несколько ДТП при участии СИМ, в результате которых пострадали 38 человек, включая 13 несовершеннолетних.

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Теги:
Следственное управление Штраф Электросамокаты
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