Эксперт-мониторинг с 16 по 23 июня 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели –"Эскалация стремительно нарастает", "ПМЭФ - 2025", "ОНФ на контроле".

Федеральная тема – Эскалация стремительно нарастает

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов считает, что 13 июня Израиль провел достаточно дерзкую операцию в отношении Ирана, включавшую бомбардировки ядерных объектов Исламской республики, пусковых ракетных установок систем ПВО, а также устранение ряда военных руководителей и физиков-ядерщиков.

"Операция, в которой многие усмотрели определенные аналогии с атакой на 5 российских аэродромов 1 июня, получила название "Народ как лев". Первоначальная её цель обозначалась как удары по иранским ядерным объектам, однако достаточно скоро израильское руководство заявило о стремлении свергнуть правящий с 1979 года политический режим.

Утром 22 июня США нанесли удар по заводу по обогащению урана в Фордо. Были задействованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, используя противобункерные бомбы GBU-57, что стало их первым боевым применением. Также было использовано 30 крылатых ракет TLAM для ударов по объектам в Натанзе и Исфагане.

Тем не менее, о результатах этих ударов как израильских, так и американских существуют противоречивые сообщения. Известно, что центрифуги завода по обогащению урана в Фордо заглублены более чем на 90 метров, в то время как глубина поражения GBU-57 составляет лишь 60 метров. Хотя в 2013 г. Пентагон сообщал о модернизации этих боеприпасов, их реальные технические характеристики остаются неизвестными. В прессе даже встречались сообщения, что Израиль рассматривал вариант проведения наземной спецоперации против объекта, что, по всей видимости, отражает скептические оценки возможности его уничтожения, по крайней мере, разовыми бомбардировками. Так, если Трамп в своем Твиттере заявил об "уничтожении" объектов, то Глава Объединенного комитета начальников штабов США упомянул лишь об их "повреждении". Кроме того, вице-президент Вэнс также отказался однозначно подтвердить уничтожение иранской ядерной программы.

Более того, телекомпания CBS сообщила, что иранское руководство было заранее предупреждено о готовящихся ударах, а компания Maxar, специализирующаяся на спутниковом мониторинге, отмечала возросшую активность транспортных средств в районе Фордо, что косвенно может говорить о вывозе обогащенного урана с объекта. Ряд экспертов, тем не менее, полагают, что на спутниковых снимках – самосвалы и экскаваторы, что говорит скорее о работах по укреплению объекта.

Каким может быть развитие ситуации в этой связи? Среди ряда наблюдателей достаточно популярна точка зрения о неком "договорняке": якобы Трамп ограничится ударами по ядерным объектам, поставив "жирную точку", а Израиль и Иран прекратят боевые действия. Однако каких-либо реальных подтверждений этому взгляду нет. Более того, риски для всех сторон крайне высоки. Следует учитывать, что у Трампа достаточно много критиков не только среди демократов, но и внутри Республиканской партии. При этом американцы достаточно уязвимы в районе Персидского залива, располагая сетью военных баз, которые могут стать мишенью как для собственно иранских сил, так и для прокси-формирований в Йемене и в Ираке. Очевидно, что под ударом могут оказаться не столько сами базы, сколько логистические маршруты их снабжения. Наконец, после американских ударов парламент Ирана единогласно принял резолюцию о перекрытии Ормузского пролива, что способно привести к потрясению мирового рынка сырой нефти. Однако окончательное решение должен принять Совет национальной безопасности.

Скорее всего ситуация здесь более сложная. Вполне возможно, что даже само по себе однократное использование противобункерных бомб не может нанести критического ущерба ядерным объектам. В то же время по сообщениям американцев бомбардировщики прилетели с материковой части США, и для их повторного вооружения требуется время, что внешне выглядит как чисто формальный удар, изначально не несущий серьезных последствий. Более того, американская сторона изначально и не рассчитывала на положительный результат. Рискнем предположить, что речь здесь идет о повторении удара по базе сирийских ВВС Шайрат в 2017 г. в период первой каденции Трампа. Тогда был нанесен удар 73 крылатыми ракетами, однако уже через несколько часов аэродром возобновил свою работу. В обоих случаях медийный эффект явно был сильнее чем военный. Очевидно, что дело здесь не в "закулисных" договоренностях, а в реалиях современных конфликтов, когда значительная их часть протекает в медийном пространстве. Так, прилеты украинских БПЛА по российским НПЗ и нефтебазам чаще всего не причиняют серьезного ущерба в виде возгораний иногда даже пустых ёмкостей на территории обширных промзон. Уже затем украинская медийка докручивает сюжеты, представляя даже незначительные попадания как "уничтожение очередного российского НПЗ". Скорее всего, мы можем говорить о более "медийном ударе", возможно рассчитанном на внутреннюю американскую публику. Очевидно, что в Тегеране прекрасно знают о таких современных реалиях и предпочли не эскалировать конфликт с США, понимая, что в противостоянии с Израилем тет-а-тет они имеют неплохие шансы.

В целом, действия Ирана говорят о его готовности "играть вдолгую". Фактически под ударами Израиля оказалась только западная часть страны. Скорее всего, иранское ПВО, хотя и пострадало в первые дни, смогло достаточно быстро восстановить свою боеспособность. Наконец, иранские военные продемонстрировали кадры запуска новой ракеты Хоррамшехр 4. Обращает на себя внимание оставляемое при полете ракеты "гало" (специфическое свечение), что больше характерно для межконтинентальных баллистических ракет с мощным ускорителем. Единственная ракета, не относящаяся к МБР и обладающая подобными характеристиками это российский "Орешник". Косвенно это может говорить и о способности иранской ракеты достигать западноевропейских стран. Несмотря на явное сокращение количества ударов по израильской территории, Иран фактически парализовал работу единственного оставшегося глубоководного порта Израиля в Хайфе, поскольку Ашдод достаточно близок к Газе, а Эйлат фактически не функционирует после блокады хуситами Красного моря. Так, крупнейший в мире контейнеровоз Maersk прекратил заходы в Хайфу.

Пока нет сведений и о кризисе политического режима. Разговоры о преемнике Верховного лидера идут давно, учитывая возраст и состояние здоровья Хаменеи. В конце концов, Совет экспертов (орган, избирающий рахбара) может вернуться к обсуждению варианта 1989 года с избранием "коллективного лидера".

В этой связи актуальным становится вопрос о внешней поддержке Ирана со стороны других государств. Так, Дмитрий Медведев заявил, не называя конкретно, что ряд государств могут передать Тегерану ядерное оружие. При этом прошла информация о готовности Пакистана передать ядерное оружие Тегерану. Хотя это может оказаться очередным "вбросом", нельзя исключать и вероятности, что это целенаправленная попытка психологического воздействия на Израиль и США. Пока сложно говорить о вовлечении в события Китая и РФ, однако в медиа уже прошла информация о трёх прилетах китайских самолетов транспортной авиации в Иран. Очевидно, что в Москве и Пекине не хотят масштабирования конфликта, что обуславливает в целом сдержанную реакцию. Возможно, сходную позицию занимают и страны региона Большого Ближнего Востока. Ряд экспертов указывают на отсутствие солидарности среди мусульманских стран на атаки Израиля, как это было в случае с Палестиной.

Однако здесь также необходимо отметить, что в последнем случае мы имеем дело скорее с арабской, а не мусульманской солидарностью. Понятие исламское сообщество является очень условным, включающим страны с очень разными геополитическими устремлениями. Кроме того, у Ирана, как у достаточно самостоятельного внешнеполитического игрока, непростые отношения с большинством стран даже ближневосточного региона, в то время как субъектность Палестины на международной арене определяется во многом за счет именно солидарности поддерживающих её государств и образом безусловной жертвы в глазах противников Израиля.

Кроме того, у Израиля также нет однозначной поддержки со стороны большинства традиционных союзников. США, несмотря на удар по ядерным объектам, заявляет о нежелании втягиваться в этот конфликт, а европейцы даже организовали встречу в Женеве с министром иностранных дел Исламской республики Арагчи, тем самым продемонстрировав дистанцирование от недипломатических методов разрешения конфликта.

Таким образом, достаточно высока вероятность постепенного снижения агрессивности Израиля в отношении Ирана в течение ближайших недель, что возможно и не исключает какого-то кратковременного обострения ситуации. Вероятность выхода сторон на договоренности, по крайней мере по поводу прекращения огня, достаточно высока.

Относительно продолжающегося российско-украинского конфликта. По сути, российская армия продолжает стратегическое наступление с конца 2023 года на шести стратегических направлениях. При этом её тактика остается прежней – максимальное истощение противника за счет огневого воздействия на его передовые позиции, а также на ближний и дальний тыл. Основные усилия, как и в предшествующее время, предпринимаются на Донбассе, в то время как действия на сумском, харьковском и запорожском направлениях носят вспомогательный, в том числе и отвлекающий характер.

На донбасском направлении российские войска, по сути, вбивают клин между двумя агломерациями – Покровско-Мирноградской и Константиновско-Дружковской, используя находящуюся между ними возвышенность. Выстроенная здесь ещё в 2015-2016 гг. линия укреплений ("линия Порошенко") была ориентирована на сдерживание потенциального удара с востока, со стороны так называемых "неподконтрольных территорий". Однако падение Авдеевки, а затем и Очеретино привели к тому, что теперь российские войска наступают с юга, часто используя отбитые украинские траншеи для достаточно быстрого и скрытого передвижения. Практически взят под контроль Часов Яр, располагающийся на доминирующей высоте к востоку от линии укрепленных городов – Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. Очевидно, что летняя кампания, так или иначе, будет сосредоточена на "обжимании" обоих (покровского и константиновского) узлов обороны с постепенным блокированием линий снабжения и возможным повторением судженской операции за счет молниеносного штурма. Рискнем предположить, что раньше в такой ситуации окажется Константиновка, после чего акцент будет перенесен на сдавливание кольца вокруг Покровска и Мирнограда. В этом случае российские войска должны взять под полный контроль Удачное, что обеспечивает левый фланг будущего штурма агломерации.

Относительно переноса боевых действий на территорию Днепропетровской области. Скорее всего, пока это носит второстепенный характер, отвлекая часть украинских вооруженных сил на выстраивание линии обороны в равнинной местности без плотной городской застройки как в ДНР. При этом конфигурация линии боевого соприкосновения здесь довольно невыгодна именно для ВСУ вследствие утери ими контроля над основными логистическими линиями снабжения. Рискнем предположить, что вектор продвижения россиян здесь будет в направлении села Новопавловка Днепропетровской области, контроль на которой сделает практически невозможными рокадные перемещения ВСУ между покровским и гуляйпольским укрепленными районами, а значит, приведет к формированию здесь изолированных друг от друга участков сопротивления.

Наконец, события в Сумской области, к которым сегодня приковано непропорционально большое внимание в средствах массовой информации. Пока это второстепенный район. Его главное назначение заключается в оттягивании резервов украинского командования с донбасского участка фронта, поскольку перспектива потерять населенный пункт Юнаковка грозит областному центру попасть в зону досягаемости не только БПЛА, но и ствольной артиллерии. Однако не следует забывать о поставленной Президентом задаче создания "буферной зоны". Однако о её параметрах об очертании пока говорить сложно.

Наконец, перспективы переговорного процесса пока выглядят довольно проблематично, учитывая ужесточение риторики европейских союзников Киева. Как следствие на ПМЭФ Путин сделал ряд заявлений, говорящих об ужесточении российской позиции, отметив, что даже не исключается вопрос о взятии под контроль города Сум.

Таким образом, пока мы не видим здесь подвижек по переговорному процессу, который по ряду источников должен возобновиться после 22 июня. Нашим базовым прогнозом является выход на общие переговорные позиции не ранее осени текущего года, что скорее всего будет означать согласие Украины и её союзников на принятие российского формата, включающего обсуждение причин текущего конфликта".

Федеральная тема – ПМЭФ - 2025

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что XXVIII Петербургский международный экономический форум 2025 г. (ПМЭФ) стал предметом высокого международного внимания по той причине, что Россия выходит из колеи догоняющего развития, в которую попала после распада СССР, и становится самостоятельным центром генерации стратегии развития.

"Основательность этой самостоятельности придают те параметры социально-экономической устойчивости, которые действуют в экономике и были представлены в пленарном докладе президента В.В. Путина. Это и рост ВВП более 4% ежегодно, и снижение зависимости бюджета от торговли углеводородами, и рост доли сельского хозяйства, промышленности в целом, строительного комплекса, логистики, сферы услуг, финансов и IT-индустрии. Это и прирост количества занятых на 2,4 млн. чел., и снижение безработицы до уровня 2,3%, и рост инвестиционной привлекательности конкретных регионов, - кстати, в этой части президент России отметил в числе передовиков и Нижегородскую область (в рейтинге Агентства стратегических инициатив она делит с Республикой Татарстан второе место по России), и многое другое, что отражает состояние внутренней устойчивости российской экономики, не теряющей, но преобразующей, диверсифицирующей своё присутствие в экономике глобальной. Неслучайно, что в работе ПМЭФ-2025 приняли участие представители 140 стран и территорий. Вторая составляющая самостоятельного стратегирования России, которая вызывает международный интерес, связана с анализом старых и новых факторов роста, который был представлен в ряде других докладов Форума.

К "старым" факторам относятся традиционные представления о занятости, представления о росте за счёт дофинансирования ранее запущенных программ, представления о высокой ставке ЦБ как "палочке-выручалочке" и др. К "новым" относится, прежде всего, платформизация экономических отношений на основе новых социальных и IT-технологий. В докладе В.В. Путина эта тема была затронута в связи с перспективной значимостью торговых платформ (маркетплейсов). Но в этом поле стоят и вопросы создания производственных платформ, без которых невозможен перезапуск горизонтального экономического планирования, прежде всего, на уровне внутренних, межрегиональных механизмов. Информационные технологии – это, безусловно, тоже новый фактор роста, и Нижегородская область, которая строит IT-кластер, в этом плане находится, как говорится, "в тренде". Доклад И. Сечина по-новому осветил энергетический ландшафт, на котором IT-индустрия по уровню потребления электроэнергии уже сейчас опережает все ранее известные отрасли промышленного производства.

Возникают новые математические зависимости. Одна - между уровнем IT-оснащённости и экономическим ростом: чем выше IT-платформенная оснащённость – тем выше рост; вторая – между энергообеспеченностью и IT-оснащённостью: чем выше энергетическая обеспеченность – тем больше информационных технологий можно создать, внедрить и массово применять. Таким образом, ПМЭФ представил ориентиры для глубокого пересмотра стратегии, которые значимы не только для уровня российского правительства, но и для субъектов Российской Федерации. В частности, для Нижегородской области инвестиции в IT-кластер, вероятно, необходимо соотнести с инвестициями в энергетический кластер, и вернуться к теме строительства АЭС".

Муниципальная тема – ОНФ на контроле

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов отмечает, что экспертов Регионального отделения Народного фронта в Нижегородской области крайне озадачила информация, поступившая от жителей Володарского муниципального округа. В этом округе добротные многоквартирные дома признаются аварийными и подлежащими сносу.

"В этом мы убедились в ходе выезда в р.п. Смолино в марте 2025 года, обследовав дом № 15 по ул. 1 Мая. Данный дом трехэтажный, кирпичный, введен в эксплуатацию в 1984 году. Все несущие и ограждающие конструкции, инженерное оборудование дома находятся в удовлетворительном техническом состоянии, тепловой контур закрыт, в жилых и нежилых помещениях уютно и тепло. Все имеющиеся недостатки можно устранить текущим, а впоследствии, капитальным ремонтом.

Несмотря на это, администрация Володарского муниципального округа признала этот дом аварийным и подлежащим сносу.

После выездного совещания, на котором эксперты Народного фронта довели до представителей администрации свои наблюдения и выводы о техническом состоянии дома № 15 по ул. 1 мая в р.п. Смолино, администрация Володарского округа оперативно отменила свое распоряжение, исключила этот дом из перечня домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

После завершения разбирательства в р.п. Смолино в Региональное отделение Народного фронта поступили обращения от жителей пос. Фролищи и пос. Центральный все того же Володарского муниципального округа с жалобой на то, что их добротные дома неожиданно для жителей признаны аварийными и подлежащими сносу. В эти населенные пункты выехали эксперты, обследовали многоквартирные дома, признанные аварийными.

Эксперты Народного фронта пришли к тем же выводам, что эти многоквартирные дома могут служить людям еще много лет, имеющие недостатки можно устранить текущим и капитальным ремонтом.

Жителям дома № 3 и № 3-а по ул. Советская в пос. Фролищи, дома № 4 по ул. Комсомольская в пос. Центральный администрация Володарского муниципального округа отказала в исключении их домов из списка аварийных и подлежащих сносу. Однако, жителей домов № 3 и № 3-а по ул. Советская в пос. Фролищи не устроил отказ администрации, они обратились в суд с целью защиты своих жилищных прав, правовую помощь им оказывает юрист Народного фронта.

Более того, наш юрист провел разъяснительную работу с жителями других домов, которые признаны аварийными, разъяснил им порядок защиты своих жилищных прав.

Но в этом деле еще не поставлена точка, так как мотивы и действия администрации Володарского муниципального округа по признанию добротных домов аварийными и подлежащими сроку непонятны и требуют дальнейшего изучения.

На практике органы местного самоуправления признают дома аварийными только тогда, когда дом действительно находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует срочного расселения его жителей.

А в Володарском муниципальном округе администрация почему-то признает многоквартирные дома аварийными, которые еще долго могут служить людям. При этом, по информации жителей, в Володарском муниципальном округе отсутствует ясная перспектива строительства новых многоквартирных домов, соответственно отсутствует ясность в понимании сроков расселения граждан.

Региональный исполком Народного фронта в Нижегородской области проинформировал региональное Правительство о действиях администрации Володарского муниципального округа по признанию добротных многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Эксперты народного фронта будут держать вопрос на контроле, оказывать жителям Володарского муниципального округа правовую помощь, защищать их жилищные права".