Ольга Кольчик: "На приемах в "Поездах здоровья" врачи всегда проявляют онконастороженность" Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

Врачи нижегородских «Поездов здоровья» вносят значимый вклад в работу по борьбе с онкологическими заболеваниями. При осмотре каждого пациента специалисты делают все необходимое, чтобы своевременно выявить такие патологии либо обозначить пациенту факторы риска, принять меры по профилактике возникновения рака.

«На приемах в «Поездах здоровья» врачи всегда проявляют онконастороженность. К сожалению, одно из наиболее часто встречающихся заболеваний – это меланома кожи. Сейчас, в период теплой погоды, многие люди стараются как можно больше времени проводить на улице. Важно помнить, что нашей коже требуется защита от излишнего воздействия солнечных лучей, для этого следует пользоваться специальными SPF-средствами. Врачи обращают и свое внимание, и внимание пациентов на кожные образования, которые не похожи на остальные по цвету, форме и размеру. В случае подозрения на рак пациент с таким образованием может быть направлен на дерматоскопию», – рассказала заведующая отделением по организации работы мобильных медицинских бригад НОКБ им. Н.А. Семашко Ольга Кольчик.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, с начала 2025 года специалисты «Поездов здоровья» выявили у нижегородцев 54 случая рака.

В целом в «Поездах здоровья» с начала 2025 года впервые зафиксировали свыше 4,4 тысячи случаев различных заболеваний. Чаще всего в мобильно-диагностических комплексах диагностируют патологии сердечно-сосудистого профиля, сахарный диабет и болезни органов пищеварения.

В «Поездах здоровья» работают не только онкологи, но и врачи множества иных узких специальностей: кардиологи, неврологи, эндокринологи, офтальмологи, хирурги, урологи, гинекологи и другие.

С начала года нижегородцам провели уже свыше 35,1 тысячи консультаций медиков, им также выполнили почти 71,6 тысячи различных исследований.

Напомним, проект «Поезда здоровья» реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с 2018 года. Работа мобильно-диагностических комплексов позволяет выполнять цели и задачи, предусмотренные новым национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь».

График работы «Поездов здоровья» обновляется ежемесячно. С актуальной информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения региона.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» стартовал в стране с 2025 года по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

Нацпроект включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

