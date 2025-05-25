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Общество

Нижегородцы могут воспользоваться порталом "Госуслуги" для подачи документов в вуз

21 июня 2025 18:23  [46] Общество
Нижегородцы могут воспользоваться порталом Госуслуги для подачи документов в вуз

Абитуриенты Нижегородской области могут подать документы на поступление в вуз через портал «Госуслуги», который развивается в рамках национального проекта «Экономика данных».

Вузы по всей стране открыли свои двери для абитуриентов 20 июня. Однако для ребят, которые живут в отдаленных регионах, подача документов может стать испытанием: из-за больших расстояний между населенными пунктами обратиться в выбранные вузы лично порой невозможно.

Для того чтобы подать документы в высшие учебные заведения в формате онлайн, абитуриент может воспользоваться жизненной ситуацией «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах»: выбрать на портале специальность и учебное заведение, подходящее по индивидуальным параметрам (результаты ЕГЭ, местоположение вуза, очная или заочная форма обучения), направить документы для зачисления. В этом году к сервису подключено свыше 1700 вузов, подать документы можно на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, выбрав до пяти специальностей в пяти вузах.

С этого года сервис «Жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн также позволяет подобрать специальность и учебное заведение по индивидуальным параметрам абитуриента: по баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, наличию общежития и военной кафедры, желаемой форме обучения - очной или заочной.

«Сервис «Жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн – это, с одной стороны, удобный и современный инструмент, который помогает осознанно и точно подобрать подходящее высшее учебное заведение на основе индивидуальных критериев поступающего. А с другой стороны, это комплексное цифровое решение, которым может воспользоваться каждый абитуриент независимо от того, где он проживает, даже если это самые отдаленные уголки нашей страны», — рассказал заместитель председателя правительства – руководитель Аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Сервис позволяет будущему студенту сравнивать образовательные программы, получать информацию о конкурсе и количестве бюджетных мест в интересующем его вузе без необходимости искать данные на сайтах разных учебных заведений. Выбирать можно более чем из 1000 вузов, а также 1100 специальностей и направлений бакалавриата, специалитета и базового высшего образования.

Также абитуриенты могут отслеживать свои позиции в конкурсных списках на поступление и выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы.

Сервисы «Жизненные ситуации» объединяют услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определенных обстоятельствах, оказываются комплексно и в одном месте, на портале «Госуслуги». Так, «Жизненная ситуация» для поступления в вуз онлайн позволяет комплексно закрыть потребности абитуриента — от выбора специальности и учебного заведения с учетом индивидуальных параметров до направления документов для зачисления в вуз.

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Теги:
ЕГЭ Нацпроект цифровизация
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