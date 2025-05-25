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Происшествия

Прокуратура начала проверку из-за севшего на мель сухогруза в Балахне

23 июня 2025 17:08  [48] Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за севшего на мель сухогруза в Балахне

Фото: Александр Воложанин

Сухогруз с пшеницей сняли с мели в Балахне днем 23 июня, сообщили НИА "Нижний Новгород" в Приволжской транспортной прокуратуре.

По имеющейся информации, судно направлялось из Чистополя в Санкт-Петербург. Оно везло почти две тонны зерна.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судоходства. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее сообщалось, что появились подробности инцидента с якорем на Волге в Кстовском районе, который произошел в мае 2025 года. Во-первых, правоохранители озвучили причину случившегося. Во-вторых, стало известно, что на члена экипажа теплохода "Александр Радищев" завели административное дело.

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Теги:
Балахна Прокуратура Судоходство
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