Часть улицы Кулибина в Нижнем Новгороде перекроют 25 июня

В Нижнем Новгороде 25 июня временно перекроют участок улицы Кулибина из-за проведения городского мероприятия. Ограничения будут действовать с 00:01 до 16:00.
Движение транспорта будет запрещено на отрезке от улицы Тимирязева до дома №15А по улице Кулибина. Водителям предлагают использовать объездные маршруты по соседним улицам.
Автомобили, оставленные в зоне перекрытия, будут эвакуированы. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют автовладельцам заранее переставить свои машины за пределы ограниченного участка.
Для получения более подробной информации можно обратиться в справочную службу по телефону 417-17-07.
Автомобилистам советуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать повышенную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее стало известно, что транспортное движение около Нижегородской ярмарки закроют на неделю.
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