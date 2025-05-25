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Общество

Часть улицы Кулибина в Нижнем Новгороде перекроют 25 июня

24 июня 2025 08:15  [92] Общество
Часть улицы Кулибина в Нижнем Новгороде перекроют 25 июня

В Нижнем Новгороде 25 июня временно перекроют участок улицы Кулибина из-за проведения городского мероприятия. Ограничения будут действовать с 00:01 до 16:00.

Движение транспорта будет запрещено на отрезке от улицы Тимирязева до дома №15А по улице Кулибина. Водителям предлагают использовать объездные маршруты по соседним улицам.

Автомобили, оставленные в зоне перекрытия, будут эвакуированы. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют автовладельцам заранее переставить свои машины за пределы ограниченного участка.

Для получения более подробной информации можно обратиться в справочную службу по телефону 417-17-07.

Автомобилистам советуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать повышенную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее стало известно, что транспортное движение около Нижегородской ярмарки закроют на неделю.

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Теги:
Транспортные ограничения
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