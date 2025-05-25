Евгений Люлин почтил память героев Великой Отечественной войны в Бресте Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 21 и 22 июня по приглашению Белорусской стороны посетил несколько знаковых событий, проходивших в эти дни в Республике. Визит включал участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня в городе Бресте, а также деловую программу по изучению опыта работы белорусских промышленных предприятий.

В Бресте председатель регионального парламента принял участие в церемониях, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной войны, посетив Брестскую крепость, место первых боевых столкновений советских солдат с фашистами. На территории Брестского мемориального комплекса прошла масштабная военно-историческая реконструкция событий 22 июня 1941 года. Для воссоздания картины 84-летней давности было привлечено свыше 600 реконструкторов из пяти государств. Зрителями мероприятия стали около 35 тысяч человек.

«Мы скорбим по всем, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб в боях, умер от голода, был замучен в плену. Мы помним солдат, стоявших насмерть, партизан, боровшихся в лесах, женщин, стариков и детей, работавших дни и ночи напролет у станков и на пашне. Имя каждого - это символ несгибаемой воли», - отметил спикер регионального парламента.

В рамках визита в Республику Беларусь Евгений Люлин также посетил два крупных промышленных предприятия Республики: Кобринский маслодельно-сыродельный завод и фабрику детских игрушек «Полесье». На Кобринском заводе парламентарий познакомился с производственными мощностями компании и её экспортной деятельностью. Предприятие поставляет до 90% своей продукции в ряд стран, таких как Россия, Казахстан, Китай, Грузия, Израиль, Индия и Катар.

Фабрика «Полесье» является одним из ведущих производителей игрушек в регионе СНГ и Европе. Ассортимент выпускаемой продукции - конструкторы, игровые комплексы, самокаты, электромобили – давно зарекомендовал себя как соответствующий традиционным ценностям.

«Оба предприятия начали работу в советский период, были сохранены и развиты в 1990-е годы и в настоящее время являются значимыми производителями в своих отраслях. В настоящее время они вносят значительный вклад в экономику региона, обеспечивают рабочие места и являются успешными экспортерами продукции в многие страны», - отметил Евгений Люлин.

По мнению спикера ЗСНО, визит в братскую Беларусь наглядно показал, как неразрывно связаны сохранение исторической правды и совместное экономическое развитие. «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях прошлого - наш общий нравственный фундамент. Успехи белорусских предприятий - пример для взаимовыгодного сотрудничества. Именно на этом сочетании - памяти о подвиге предков и стремлении к прогрессу - должно строиться наше межрегиональное партнерство с белорусскими коллегами», - заключил Евгений Люлин.