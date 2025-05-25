Воздух в Нижнем Новгороде начали мониторить 24/7 из-за жалоб на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 июня 2025 18:30  [73] Нижегородцам показали архивные кадры предшественника Канавинского моста в цвете
23 июня 2025 18:00  [94] Роспотребнадзор усилил меры после выявления двух случаев кори в Нижнем Новгороде
23 июня 2025 17:58  [77] Евгений Люлин почтил память героев Великой Отечественной войны в Бресте
23 июня 2025 17:24  [112] Нижегородский автобус №39 пустят по новому маршруту с июля
23 июня 2025 16:29  [133] Более 30 раз оштрафовали "черных" ассенизаторов в Нижнем Новгороде в 2025 году
23 июня 2025 16:12  [119] Ремонт Московского шоссе в Нижнем Новгороде начнется 25 июня
23 июня 2025 15:53  [229] Нижегородские врачи отключили от ИВЛ пострадавших при взрыве в Нальчике
23 июня 2025 15:22  [101] Ольга Кольчик: "На приемах в "Поездах здоровья" врачи всегда проявляют онконастороженность"
23 июня 2025 15:15  [181] Нижегородский минград выдал разрешение на планировку территорий конгресс-центра
23 июня 2025 14:58  [183] Ученый ПИМУ объяснил, почему вакцина от ВИЧ в США пока не решает проблему
Общество

Евгений Люлин почтил память героев Великой Отечественной войны в Бресте

23 июня 2025 17:58  [77] Общество
Евгений Люлин почтил память героев Великой Отечественной войны в Бресте

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 21 и 22 июня по приглашению Белорусской стороны посетил несколько знаковых событий, проходивших в эти дни в Республике. Визит включал участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби 22 июня в городе Бресте, а также деловую программу по изучению опыта работы белорусских промышленных предприятий.

В Бресте председатель регионального парламента принял участие в церемониях, приуроченных к годовщине начала Великой Отечественной войны, посетив Брестскую крепость, место первых боевых столкновений советских солдат с фашистами. На территории Брестского мемориального комплекса прошла масштабная военно-историческая реконструкция событий 22 июня 1941 года. Для воссоздания картины 84-летней давности было привлечено свыше 600 реконструкторов из пяти государств. Зрителями мероприятия стали около 35 тысяч человек.

«Мы скорбим по всем, кто не вернулся с полей сражений, кто погиб в боях, умер от голода, был замучен в плену. Мы помним солдат, стоявших насмерть, партизан, боровшихся в лесах, женщин, стариков и детей, работавших дни и ночи напролет у станков и на пашне. Имя каждого - это символ несгибаемой воли», - отметил спикер регионального парламента.

В рамках визита в Республику Беларусь Евгений Люлин также посетил два крупных промышленных предприятия Республики: Кобринский маслодельно-сыродельный завод и фабрику детских игрушек «Полесье». На Кобринском заводе парламентарий познакомился с производственными мощностями компании и её экспортной деятельностью. Предприятие поставляет до 90% своей продукции в ряд стран, таких как Россия, Казахстан, Китай, Грузия, Израиль, Индия и Катар.

Фабрика «Полесье» является одним из ведущих производителей игрушек в регионе СНГ и Европе. Ассортимент выпускаемой продукции - конструкторы, игровые комплексы, самокаты, электромобили – давно зарекомендовал себя как соответствующий традиционным ценностям.

«Оба предприятия начали работу в советский период, были сохранены и развиты в 1990-е годы и в настоящее время являются значимыми производителями в своих отраслях. В настоящее время они вносят значительный вклад в экономику региона, обеспечивают рабочие места и являются успешными экспортерами продукции в многие страны», - отметил Евгений Люлин.

По мнению спикера ЗСНО, визит в братскую Беларусь наглядно показал, как неразрывно связаны сохранение исторической правды и совместное экономическое развитие. «Патриотическое воспитание молодежи и сохранение памяти о героях прошлого - наш общий нравственный фундамент. Успехи белорусских предприятий - пример для взаимовыгодного сотрудничества. Именно на этом сочетании - памяти о подвиге предков и стремлении к прогрессу - должно строиться наше межрегиональное партнерство с белорусскими коллегами», - заключил Евгений Люлин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных