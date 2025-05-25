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Культура и отдых

Одиннадцать нижегородцев поборются за победу на всероссийском этапе "КАРДО"

23 июня 2025 18:06  [79] Культура и отдых
Одиннадцать нижегородцев поборются за победу на всероссийском этапе КАРДО

Фото: региональная дирекция конкурса-премии "КАРДО"

11 нижегородцев, победивших в региональном этапе конкурса-премии «КАРДО», примут участие во всероссийском этапе. Он пройдет в Ставрополе с 20 до 24 августа в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» и национального проекта «Молодежь и дети».

Участниками регионального этапа стало более 400 человек. Он состоялся 22 июня на площадке Горадрома в областном центре. 

Международный конкурс-премия объединяет уличное искусство, спорт и современную культуру. Более 400 участников из разных округов Нижегородской области состязались в таких дисциплинах, как «Хип-хоп», «Паркур», «Фриран», «Диджеинг», «Граффити», «Брейкинг», «Воркаут», «Трикинг», «Кикскутеринг», «BMX» и «Скейтбординг».

«КАРДО» – отличный способ показать нашей молодёжи, что улицы города – это не просто место, а особая культура со своими героями и традициями. И, конечно, это история про развитие у молодых людей физических и творческих навыков одновременно. В прошлом году на всероссийском финале в Ставрополе нижегородец Алексей Манин стал победителем в направлении «Граффити». Верим, что и в этот раз 11 молодых и активных нижегородцев ярко и достойно представят регион», – сказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

По итогам регионального этапа было определено по одному победителю в каждом из 11 направлений, включенных в программу соревнований. В направлении «Скейтбординг» лучшим стал Виталий Гранин, «BMX» – Михаил Окатьев, «Самокат» – Иван Моисеев, «Воркаут» – Никита Руденко, «Диджеинг» – Роман Смирнов, «Паркур» – Артём Кононенко, «Фриран» – Никита Рыженков, «Трикинг» – Данила Бобков, «Граффити» – Артем Кавинов, «Брейкинг» – Алексей Комов, «Хип-хоп» – Абуэм А Ибонг Инносент.

«Хороший уровень проведения премии в регионе. Много дисциплин, хороший кластер, где всех можно собрать. Всё очень аккуратно сделано. И очень здорово наблюдать, как ребята внутри проекта в регионе мыслят, двигаются, как им все удаётся», – поделился директор по работе с участниками конкурса-премии «КАРДО» Олег Теряев.

Напомним, что в Нижегородской области конкурс-премия стартовал 3 мая с отборочных турниров в девяти муниципалитетах.

Региональный этап проводится при содействии министерства молодежной политики Нижегородской области, министерства спорта Нижегородской области и межрегионального общественного движения «Здоровая нация».

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Теги:
Молодежь Нацпроект Соревнования
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