Таинственно пропавшую студентку из Нижегородской области нашли живой

21-летняя студентка из Нижегородской области, которая пропала 9 июня и от родителей которой мошенники требовали выкуп, найдена живой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители выяснили, что нижегородка улетела в Москву. 23 июня девушку нашли в одном из хостелов в городе Бронницы (Московская область).
Отмечается, что со студенткой все в порядке. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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