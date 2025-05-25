Таинственно пропавшую студентку из Нижегородской области нашли живой Происшествия

21-летняя студентка из Нижегородской области, которая пропала 9 июня и от родителей которой мошенники требовали выкуп, найдена живой. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, правоохранители выяснили, что нижегородка улетела в Москву. 23 июня девушку нашли в одном из хостелов в городе Бронницы (Московская область).

Отмечается, что со студенткой все в порядке. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.