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Культура и отдых

Патриотический концерт устроили для будущих участников СВО в Нижнем Новгороде

24 июня 2025 09:58  [49] Культура и отдых
Патриотический концерт устроили для будущих участников СВО в Нижнем Новгороде

Фото: Дмитрий Музыка

В Нижнем Новгороде патриотическим концертом проводили добровольцев на боевое слаживание перед участием в СВО. Поддержать будущих защитников нашей страны приехал гитарист нижегородской группы «Лампасы» Андрей Шабаршин. Он исполнил для бойцов песни собственного сочинения и пожелал им крепкого здоровья. Патриотический концерт организовали Штаб Захара Прилепина и Центр Пешков.

«За ленточку» отправляются нижегородцы и жители разных уголков России, но цель у всех одна – помочь стране в борьбе с противником. 

Доброволец из Липецка прошел срочную службу в инженерных войсках. Говорит, приобрел хороший боевой опыт и теперь готов пополнить ряды российской армии уже как контрактник, чтобы помочь приблизить победу.

«Точно знаю, что с моим опытом я помогу приблизить победу – приложу все усилия», - отметил доброволец. 

Житель Оренбургской области до подписания контракта работал в нефтяной компании. Признается, принять решение было непросто, но семья поддержала. К тому же родной брат добровольца - кадровый военнослужащий – с первых дней СВО на передовой. 

«Родной брат, все друзья и знакомые за страну воюют, я тоже решил. Родину надо защищать всем, а не дома отсиживаться. Раньше Россия и Украина были братскими народами, связанными общей историей, культурой и языком. Обидно, что все поменялось. Противник ведет себя отвратительно даже по отношению к своему народу, не то, что к нашим военным. Победа будет за нами!» - уверен контрактник. 

Еще один доброволец – из Республики Коми, пошел служить на спецоперацию по примеру старшего брата. 

«Из моего окружения в зоне проведения специальной военной операции сейчас служит брат, много знакомых. Я с детства занимаюсь боксом, прошел срочную службу и уверен, что опыт и физическая подготовка помогут мне на передовой. Победа будет за нами, ведь с нами Бог!» - сказал боец.

Отправку добровольцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.

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Теги:
Концерты СВО
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