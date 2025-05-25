Мемориал погибшим бойцам СВО установили в Нижегородской области Общество

Фото: администрация Володарского муниципального округа

В поселке Мулино Володарского муниципального округа состоялось торжественное открытие мемориала, посвящённого военнослужащим, погибшим при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Памятник установлен на территории артиллерийского соединения Московского военного округа. Он стал символом благодарности и уважения к тем, кто отдал жизнь, защищая интересы страны.

На церемонии открытия присутствовали главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, заместитель губернатора региона Петр Банников, депутат Законодательного собрания Владимир Паков, председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, глава Володарского округа Дмитрий Третьяков, председатель Комитета семей воинов Отечества Инна Наумова, а также представители военного командования, сослуживцы и родственники погибших бойцов.

Заместитель губернатора Петр Банников подчеркнул: "Сегодня мы вспоминаем тех, кто честно исполнил свой долг, защищая интересы нашей великой Родины, настоящих патриотов, отдавших за Россию самое дорогое — свою жизнь. Эти люди уже вписали свои имена в историю страны, и пока мы помним их имена, они будут жить вечно".

Чин освящения мемориала провёл епископ Гедеон, архиерей Выксунской и Павловской епархии. После молитвы участники церемонии почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы и венки к монументу, на котором выгравированы слова: "В строю навсегда, в памяти навечно...".

Председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, сам участвовавший в СВО, отметил: "Установленный сегодня монумент — символ нашей памяти и глубокого уважения к тем, кто выполнил воинский долг, оставшись верным Родине и присяге. Память об этих героях должна жить вечно".

Глава Володарского округа Дмитрий Третьяков добавил: "На карте нашего округа появилось ещё одно священное для всех нас место. Наш святой долг — сохранить светлую память о людях, чья судьба связана с судьбой всего народа. Это помогает молодому поколению осознать величие подвига защитников Отечества и воспитать чувство благодарности нашим ветеранам и участникам специальной военной операции".

Помимо уже открытого мемориала, в Мулине реализуется ещё один проект в рамках программы "Вам решать!". До конца лета здесь планируют установить новый памятник, выполненный из бронзы, который отразит преемственность поколений — солдат Великой Отечественной войны передаёт боевое знамя бойцу СВО. Кроме того, в посёлке будут благоустроены две Аллеи славы в память о погибших земляках.