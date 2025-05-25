Мощная магнитная буря идет в Нижний Новгород Общество

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Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила в своем телеграм-канале о возможном ухудшении геомагнитной обстановки в ближайшие двое суток — в среду и четверг, 25 и 26 июня. Причина — усиление солнечного ветра из-за крупной корональной дыры на поверхности Солнца.

Как отмечают специалисты, Земля попадает в область возмущённой межпланетной плазмы, что может вызвать магнитные бури среднего уровня (категория G2). Это связано с тем, что солнечная дыра, ранее находившаяся на видимой стороне Солнца, сместилась в зону, откуда поток частиц напрямую влияет на околоземное пространство.

По предварительным прогнозам, скорость солнечного ветра возрастёт до 600 км/с, что примерно на 50% выше нормы. Однако учёные напоминают, что в аналогичной ситуации в мае скорость ветра оказалась гораздо выше ожидаемой и достигала 900-1000 км/с. Это создаёт определённую неопределённость — точные параметры можно будет определить только после того, как солнечный поток достигнет Земли и будет зафиксирован космическими приборами.

Ожидается, что скорость ветра начнёт расти уже в ночь с 24 на 25 июня, а пик геомагнитных возмущений придётся на середину дня 25 июня. Вероятность более сильной бури (уровень G3 и выше) составляет около 15%. Есть и шанс (примерно 20%), что буря не разовьётся вовсе, и всё ограничится лишь умеренными возмущениями.

Жителям Нижегородской области, особенно метеозависимым людям, рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию и, по возможности, снизить физические и эмоциональные нагрузки в дни пиковой активности.