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Общество

Проезд на фуникулере в Нижегородском кремле подорожает с 1 июля

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Проезд на фуникулере в Нижегородском кремле подорожает с 1 июля

Фото: Никита Духник

С 1 июля проезд на фуникулере в Нижегородском кремле будет оплачиваться по новой тарифной сетке. Стоимость поездки в одну сторону составит 350 рублей, сообщили в управделами правительства Нижегородской области.

Для жителей Нижегородской области установлен специальный пониженный тариф — 250 рублей при предъявлении "Карты жителя Нижегородской области" (пластиковой или виртуальной). 

Льготные категории граждан смогут воспользоваться фуникулером либо бесплатно, либо за 150 рублей — также при наличии "Карты жителя" или соответствующего подтверждающего документа.

В управлении делами облправительства отметили, что с момента запуска в сентябре 2024 года фуникулером воспользовались свыше 291 тысячи человек. Только в мае 2025 года было зафиксировано около 52 тысяч поездок, а в период майских праздников — 17,5 тысячи.

Напомним, что фуникулер не включён в систему городского общественного транспорта и предназначен прежде всего для туристических поездок. Сейчас одна поездка на фуникулере в Кремле стоит 200 рублей.

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Теги:
Кремль Тарифы фуникулер
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