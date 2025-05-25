Школа поддержки жен и матерей участников СВО открылась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде открылась школа поддержки жен и матерей участников СВО «Жизнь после Победы». Старт ее работы дала сенатор РФ, координатор партийного проекта «Женское движение» в Нижегородской области Ольга Щетинина.

В открытии также приняли участие министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых, руководитель управления по руду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин, руководитель Регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Нижегородской области Екатерина Генералова, руководитель АНО «Нижегородский комитет семей воинов Отечества» Инна Наумова и депутат городской думы, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства Татьяна Дружинина.

«Поддержка семей участников СВО — ключ к успешному возвращению военнослужащих в мирную жизнь. Социализация, ориентированная на семейные ценности, сохранение и укрепление благополучия семьи, играет важнейшую роль в этом процессе. Обучающие программы для семей участников СВО предоставляют необходимые знания и инструменты для комфортной организации адаптации военнослужащих, с учетом всех доступных мер государственной поддержки. Более того, участники этих программ в будущем смогут выступать наставниками для вернувшихся бойцов на рабочих местах, в некоммерческих организациях и других сферах», - отметила Ольга Щетинина.

Образовательные модули посвящены психологической подготовке, мерам социальной поддержки участников СВО и их семей, трудоустройству и получению новой профессии, открытию собственного дела, основам сохранения семейного здоровья. Видеолекции проведут эксперты профильных министерств и ведомств, квалифицированные врачи и психологи. Кроме того, на базе Штаба пройдет совместный просмотр лекций, которые сопроводят выступления представителей фонда «Защитники Отечества», психологов, правозащитников, врачей-реабилитологов, представителей благотворительных фондов, ветеранов СВО и других специалистов. Также участников ждут индивидуальные консультации специалистов и практические занятия.

Программа обучения продлится до сентября в онлайн- и офлайн форматах в Штабе общественной поддержки «Единой России» по адресу: Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 2а. Сроки первого потока программы июнь-сентябрь 2025 года. Регистрация участников программы проходит на платформе сайта ВПП «Единая Россия». На программу уже зарегистрировались более 520 человек, регистрация продолжается.

«Важно, что государство продолжает оказывать поддержку нашим бойцам и их семьям. Мне эта тема очень близка. И в своей работе, и как жена участника СВО я прекрасно понимаю чувства и переживания тех, чьи близкие сейчас на передовой или лечатся после ранения в госпиталях. Школа «Жизнь после Победы» представляет собой замечательную инициативу. Программа даст возможность членам семей военнослужащих не только получить специальные знания и навыки, которые могут оказаться не только полезными в сложные моменты, но и укрепить свою уверенность. Став сильнее и увереннее в себе, мы сможем прибавить сил и уверенности нашим близким», - отметила депутат городской думы, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Дома народного единства Татьяна Дружинина.

«Это - один из приоритетов партийной работы при выполнении поручений президента по организации работы с бойцами спецоперации. «Единая Россия» всегда рядом с теми, кто сражается за Родину, и с теми, кто ждёт их дома», - подчеркнул ранее секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на запуске проекта «Жизнь после Победы» в формате видеоконференцсвязи с регионами. - «Единая Россия» реализует уникальный и очень нужный проект. Мы создавали школу, откликаясь на просьбы и предложения родных и близких наших бойцов. Это не просто наша гражданская позиция, но и важнейший партийный приоритет. Мы действуем по велению сердца и по-человечески понимаем, насколько этот проект сегодня важен». Он напомнил, что с первых дней специальной военной операции «Единая Россия» работает над созданием системы государственной поддержки бойцов и их семей. «По инициативе партии принято порядка 140 законов о правовых и социальных гарантиях. В этом активное участие принимали депутаты Госдумы, сенаторы. Эта совместная работа дала такой серьёзный результат. На основные вопросы, которые ещё год назад были сложными и неурегулированными в правовой плоскости, сегодня найдены ответы», — добавил он.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России».