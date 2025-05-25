Здания бывшего центра крови в Нижнем Новгороде начнут сносить 1 июля Общество

С 1 июля в Нижнем Новгороде начнётся демонтаж комплекса зданий бывшего областного центра крови на улице Варварской. Работы будет выполнять инвестор проекта — компания "Телеграф". Демонтаж запланирован преимущественно вручную с применением малой механизации. В связи с расположением объекта в центральной части города предусмотрены мероприятия по снижению запылённости.

В рамках реализации проекта строительства гостиницы инвестор также проведёт перекладку изношенных тепло- и электросетей в этом районе. Это повысит надёжность коммунального снабжения трёх жилых домов и ряда общественных зданий, расположенных поблизости.

Для сокращения сроков ограничения движения работы согласованы с плановой перекладкой трамвайных путей, которая в настоящее время ведётся на улицах Пискунова и Алексеевской.

С 8:00 1 июля до 20:00 31 июля будет временно закрыто движение транспорта по улице Алексеевской в районе пересечения с улицей Пискунова. Объезд организуют по прилегающим улицам. На втором этапе — с 8:00 1 августа до 20:00 30 августа — движение будет ограничено в районе дома №4 по улице Алексеевской.

Ранее было принято решение о выведении всех подразделений центра крови с улицы Варварской. Медицинские службы и персонал переводятся в комплекс на улице Родионова. Это также соответствует положениям распоряжения правительства РФ от 9 февраля 2023 года №291-р, утверждающего концепцию увеличения заготовки плазмы крови для производства лекарственных препаратов на период до 2030 года.

Напомним, что до недавнего времени рядом с комплексом зданий бывшего областного центра крови располагался магазин "Книжный Новгород". Его недавно снесли ради строительства гостиницы.