Весной Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по проведению вебинаров на отечественной платформе Общество

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Цифровая экосистема МТС проанализировала деловую активность жителей Нижегородской области за весенний период. Согласно данным российской платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк, регион вошёл в пятёрку лидеров среди субъектов РФ по количеству проведённых образовательных вебинаров, показав рост на 31% по сравнению с зимой. Также весной текущего года значительно увеличилось число созданных пользователями онлайн-курсов на платформе МТС Линк Курсы — более чем в три раза по сравнению с зимним периодом.

Пользователи сохраняли стабильный интерес к вебинарам на протяжении всей весны, однако самым активным месяцем стал апрель. Традиционно лидируют по числу проведённых вебинаров Москва и Санкт-Петербург. В пятерку наиболее активных субъектов также вошли Мурманская и Нижегородская области. Примечательно, что состав лидеров претерпел изменения: если зимой в топ-5 входила Новосибирская область, то весной её место заняла Московская область.

Весной в Нижегородской области отмечен существенный рост активности в создании образовательных курсов на платформе МТС Линк Курсы. Количество новых курсов увеличилось более чем втрое по сравнению с аналогичным зимним периодом. Платформа оснащена редактором курсов, позволяющим создавать структурированный образовательный контент, а также поддерживает интеграцию с платформой для проведения вебинаров. За весенний период наибольшее количество курсов в России было создано в Самарской области, Санкт-Петербурге, Москве, Нижегородской области и на Камчатке.

Интерактивные онлайн-встречи стали самым востребованным форматом у нижегородцев. Весной этого года число онлайн-встреч выросло на 86% относительно зимнего периода. Этот формат в четыре раза чаще выбирался по сравнению с вебинарами.

Количество подключений с ноутбуков и стационарных компьютеров весной выросло на 26%, с мобильных устройств — на 8% по сравнению с зимним периодом. Весной, как и зимой, абсолютное большинство пользователей по-прежнему отдавало предпочтение десктопной версии МТС Линк: её доля от общего числа подключений составляет 96%.

Использование ИИ-инструментов МТС Линк также показало значительный рост: их применение увеличилось более чем в два раза. Среди самых популярных — использование функции саммаризации, благодаря которой участники автоматически получают сгенерированное краткое содержание мероприятия после его окончания, ИИ-помощник и ИИ-маски, упрощающие рабочие процессы, экономящие время и повышающие продуктивность встреч. Кроме того, разработчики МТС Линк ежесезонно обновляют набор ИИ-масок для неформального онлайн-общения — корпоративов, праздников и поздравлений. Пользователи применяли весенний набор, включавший, в числе прочего, маску-блин и цветочный венок, на 83% чаще, чем зимний (с маской-снеговиком и оленьими рожками).

«В современном бизнесе коммуникационные платформы трансформируются в мощные образовательные инструменты. Они автоматизируют рутинные задачи и ускоряют профессиональное развитие. Интеллектуальные функции мгновенной расшифровки и структурирования информации помогают концентрироваться на сути встреч. Гибкие настройки, такие как замена фона, улучшение картинки, шумоподавление и другие создают комфортную среду для онлайн-обучения. Это превращает коммуникационные платформы в эффективные инструменты развития профессиональных навыков. МТС Линк помогает бизнесу и образовательным учреждениям Нижегородской области проводить современные образовательные мероприятия с максимальной продуктивностью», — отмечает директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.