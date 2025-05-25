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Общество

Пятый Форум креативных территорий пройдет в Нижегородской области с 26 по 28 июня

24 июня 2025 17:45  [32] Общество
Пятый Форум креативных территорий пройдет в Нижегородской области с 26 по 28 июня

С 26 по 28 июня в Нижегородской области состоится пятый Форум креативных территорий (18+). Он станет площадкой для формирования новых подходов к развитию народных художественных промыслов как важного элемента культурного и экономического потенциала страны.

Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и правительство Нижегородской области. Форум ежегодно проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

«В рамках деловой программы форума будут обсуждаться механизмы сохранения традиционных технологий, способы их адаптации к новым рынкам и инструменты продвижения культурного наследия. Одним из ключевых мероприятий станет церемония вручения наград премии «На_родном»: в ее рамках отметим наиболее значимые проекты в области сохранения и развития народных художественных промыслов России. Ярким завершением форума будет фестиваль «Золотая хохлома» в Семёнове – он ознакомит гостей с примерами успешного сочетания традиций и современных подходов в искусстве», – рассказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев. 

Как напомнили в министерстве, в этом году мероприятие станет частью XII Форума регионов России и Республики Беларусь. Нижегородцы и гости региона смогут присоединиться к форуму на разных площадках в Нижнем Новгороде и Семенове.

Так, 26 июня состоится научно-практическая конференция «Народные художественные индустрии: перспективы законодательного закрепления и возможные меры поддержки».

27 июня в «Академии Маяк» пройдет церемония награждения победителей Российской премии в области народных художественных промыслов «На_родном». Также будут проведены экспертные сессии: круглый стол Федерального экспертного совета по народным художественным промыслам и художественно-экспертным советам по народным художественным промыслам субъектов Российской Федерации, сессии по темам «Сохранение и развитие народных художественных промыслов в контексте устойчивого развития исторических территорий», «Цифровые каналы продвижения народных художественных промыслов», «Творческие коллаборации и продвижение народных художественных промыслов», «Кадры в сфере народных художественных промыслов» и «Туризм как фактор развития народных художественных промыслов».

28 июня в рамках V Форума креативных территорий на Нижегородской ярмарке в зоне «Экспо» можно будет увидеть лучшие образцы изделий народных художественных промыслов, которые представят российские предприятия. Это уникальная возможность оценить потенциал и многообразие отрасли, а также установить профессиональные контакты с потенциальными партнерами.

В этот же день на Нижегородской ярмарке проведут мастер-классы по народным художественным промыслам. В свою очередь, в Семёнове стартует XXI Международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома».

Для участия в открытых мероприятиях Форума креативных территорий необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте: https://fct.prmsl.ru/. Там же можно ознакомиться с полной программой мероприятия.

Напомним, развитие туризма в местах традиционного бытования народных художественных промыслов соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Национальный проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, – преемник нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Он предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

В нацпроект включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».

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