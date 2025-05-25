Более 450 тысяч деревьев высадили в Нижегородской области в рамках шестого сезона акции "Сад памяти" Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области в этом году высадили более 450 тысяч сеянцев ели и сосны в рамках международной акции «Сад памяти» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«В этот особенный год нижегородцы продемонстрировали небывалое единение: в акции, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняло участие более 1800 жителей региона. В этом году мы поставили новый рекорд по количеству участников «Сад памяти» в Нижегородской области. Более 450 тысяч живых памятников героям, одержавшим победу над фашизмом, символизируют нашу благодарность предкам. Хочу искренне поблагодарить каждого участника, кто стал частью этого большого и важного дела», - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Акция «Сад памяти» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Особенностью акции в этом году также стало проведение шествия «Бессмертный полк», участники которого отдали дань уважения своим родственникам-фронтовикам.

Всего на землях лесного фонда Нижегородской области было выбрано 42 участка леса общей площадью свыше 120 га, на которых высажены сенцы сосны и ели обыкновенной.

В акции приняли участие члены правительства Нижегородской области и органов местного самоуправления, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, представители школьных лесничеств, общественных организаций и волонтеры.

«Участие в акции «Сад памяти» позволяет каждому почувствовать связь с историей Отечества, отдать дань глубокого уважения и благодарности ветеранам, пожертвовавшим собой ради мирного настоящего. Мы высаживаем сады, чтобы грядущие поколения ценили и хранили память о героях, обеспечивших наше благополучие. Акция сплотила миллионы россиян и жителей многих зарубежных стран», - поделилась руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Всего за шесть сезонов «Сада памяти» в акции приняло участие более пяти тысяч нижегородцев, высажено свыше 2,5 млн молодых деревьев.

Международная акция организована АНО «Сад памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйства.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».