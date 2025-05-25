Оргкомитет продлил прием заявок на премию #МЫВМЕСТЕ до конца июня Общество

Фото: предоставлено организаторами

Срок подачи заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ продлён до 30 июня 2025 года. Такое решение принято оргкомитетом на фоне большого количества обращений от желающих принять участие в конкурсе.

Повышенный интерес к премии проявляют представители некоммерческого сектора, социальные предприниматели, наставники, волонтёры, а также активные гражданские объединения как из российских регионов, так и из других стран.

По информации организаторов, на текущий момент зарегистрировано свыше 38 тысяч заявок из 130 государств. Особенно высокую активность демонстрируют участники из Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Среди лидеров по числу поданных заявок — Москва, Московская область, Самарская и Ростовская области, а также Краснодарский край.

В международном рейтинге участников в десятку самых активных стран вошли Индия, Узбекистан, Нигерия, Камерун, Кения, Казахстан, Уганда, Афганистан, Пакистан и США.

Наибольший отклик получили такие номинации, как "Волонтёр года" и "Герои нашего времени".

Победителей премии ожидает комплексная поддержка: помощь в масштабировании инициатив, сопровождение экспертов, участие в международных форумах, медиасопровождение и возможность представить свои проекты широкой общественности.

Церемония награждения состоится в Москве с 2 по 5 декабря 2025 года в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Традиционно участие в мероприятии принимает Президент России Владимир Путин, который лично вручает награды финалистам.