Нерестовые ограничения сняли в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Воздух в Нижнем Новгороде начали мониторить 24/7 из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
24 июня 2025 19:00  [98] Депутаты ГД добиваются отмены отсрочки досрочной пенсии для педагогов
24 июня 2025 08:45  [214] Вознесенский округ обрел еще одного побратима в Китае
23 июня 2025 17:50  [255] Владимир Беспалов: "Современные технологии учета газа должны быть доступными для населения"
23 июня 2025 15:20  [754] Эксперт-мониторинг с 16 по 23 июня 2025 года от АНО "Минин-центр"
23 июня 2025 12:39  [365] Вейпы могут полностью запретить в России
21 июня 2025 20:30  [539] В Высшей партийной школе "Единой России" завершилось очное обучение победителей предварительного голосования
20 июня 2025 19:22  [475] Роман Пермяков: "Едва ли не главным смысловым словом выступления стало "технологичность"
20 июня 2025 11:17  [589] Нижегородские власти и Газпромбанк будут совместно развивать научные технологии
19 июня 2025 15:16  [456] Ветераны СВО изучают основы МСУ в рамках программы "Время героев"
16 июня 2025 14:49  [1979] Правительство упразднило Кстовский округ после объединения с Нижним Новгородом
Политика

Депутаты ГД добиваются отмены отсрочки досрочной пенсии для педагогов

24 июня 2025 19:00  [98] Политика
Депутаты ГД добиваются отмены отсрочки досрочной пенсии для педагогов

В Государственной Думе обсуждают инициативу об отмене пятилетней отсрочки досрочной пенсии для педагогов. С таким предложением выступила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передает телеканал "360"

Если законопроект будет одобрен, учителя смогут выходить на пенсию после 25 лет стажа, без необходимости дополнительно работать ещё пять лет.

Идею поддержал представитель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Он считает, что возвращение права на пенсию по выслуге лет благоприятно скажется на образовательной сфере.

По его мнению, система, заложенная ещё в советское время, была обоснованной, поскольку преподавание требует значительных эмоциональных и психологических затрат. Со временем не каждый педагог способен продолжать работу с прежней эффективностью, а досрочная пенсия могла бы стать формой компенсации за профессиональное выгорание.

Казаков также отметил, что большинство учителей не прекратят трудовую деятельность, даже выйдя на пенсию, однако само наличие такого права станет важным фактором привлекательности профессии.

По его словам, возможность получения выплат спустя 25 лет работы мотивирует молодых специалистов идти в школы, а для действующих педагогов создаёт более устойчивые условия труда.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госдума Пенсия Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных