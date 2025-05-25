Депутаты ГД добиваются отмены отсрочки досрочной пенсии для педагогов Политика

В Государственной Думе обсуждают инициативу об отмене пятилетней отсрочки досрочной пенсии для педагогов. С таким предложением выступила председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, передает телеканал "360".

Если законопроект будет одобрен, учителя смогут выходить на пенсию после 25 лет стажа, без необходимости дополнительно работать ещё пять лет.

Идею поддержал представитель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель", преподаватель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. Он считает, что возвращение права на пенсию по выслуге лет благоприятно скажется на образовательной сфере.

По его мнению, система, заложенная ещё в советское время, была обоснованной, поскольку преподавание требует значительных эмоциональных и психологических затрат. Со временем не каждый педагог способен продолжать работу с прежней эффективностью, а досрочная пенсия могла бы стать формой компенсации за профессиональное выгорание.

Казаков также отметил, что большинство учителей не прекратят трудовую деятельность, даже выйдя на пенсию, однако само наличие такого права станет важным фактором привлекательности профессии.

По его словам, возможность получения выплат спустя 25 лет работы мотивирует молодых специалистов идти в школы, а для действующих педагогов создаёт более устойчивые условия труда.