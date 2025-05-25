Более 50 студентов вузов и техникумов проходят производственную практику на предприятиях "Эн+ Тепло Волга" Общество

Фото: пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Стартовала приемная кампания в вузы и ссузы. Пока абитуриенты определяются с будущей профессией, расскажем о студентах, которые уже выбрали свой карьерный путь. Будущие специалисты в сфере энергетики уже приступили к производственной практике на предприятиях «Эн+ Тепло Волга».

Студентка 2 курса Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства Диана Омарова вместе с одногруппниками проходит летнюю практику на «Заводских сетях». «В техникуме была неделя профессий, на которую приходили представители разных предприятий. Специалисты группы компаний «Эн+ Тепло Волга» настолько привлекательно себя позиционировали, что стало интересно посмотреть работу ресурсоснабжающих организаций изнутри», - поделилась впечатлениями Диана.

Её подруга Алина Колденкова уже выбрала профессиональный карьерный путь. «После окончания техникума я приду работать в химическую лабораторию «Заводских сетей», - рассказала Алина.

В течение года специалисты ГК «Эн+ Тепло Волга» проводят комплексную профориентационную работу: от знакомства с профессией энергетика в старших классах школ до участия в Днях открытых дверей в учебных заведениях и крупных всероссийских и региональных мероприятиях: чемпионатах профмастерства, ярмарках профессий и т.д.

Одно из направлений профориентационной работы – посещение предприятий и знакомство со специалистами в сфере энергетики. Для того, чтобы детальнее познакомиться с работой ресурсоснабжающих организаций, студенты Нижегородского техникума городского хозяйства и предпринимательства посетили с экскурсией Автозаводскую ТЭЦ и ООО «Заводские сети» (входят в ГК «Эн+ Тепло Волга»). Кстати, в техникуме обучают по востребованным профессиям в сфере производственной деятельности по направлениям водо- и теплоснабжения, а также энергетики. Ежегодно из техникума выпускают 100 молодых специалистов, которые трудоустраиваются в ресурсоснабжающие организации Нижнего Новгорода, в том числе на предприятия «Эн+ Тепло Волга».

После инструктажа по соблюдению правил техники безопасности, заместитель начальника производственно-технического отдела АТЭЦ Андрей Никулин познакомил студентов с историей создания теплоэлектростанции, показал цеха, турбины.

Руководитель АТЭЦ Андрей Маруськин рассказал ребятам о важности профессии энергетика в повседневной жизни каждого нижегородца и провел на главный щит, с которого ведется управление основного энергетического оборудования одной из крупнейших в регионе ТЭЦ.

На следующий день студенты 2 курса направления «Водоснабжение и водоотведение» познакомились с работой Автозаводской водопроводной станции ООО «Заводские сети». Они увидели какой путь проходит вода от реки Ока до кранов в домах 350 тысяч жителей Автозаводского и части Ленинского районов Нижнего Новгорода.

Специалист службы содействия трудоустройству выпускников техникума Татьяна Поискова отмечает высокий интерес студентов к работе ресурсоснабжающих организаций. «Изучая спецпредметы в техникуме, студенты погружаются в технические процессы функционирования предприятий жизнеобеспечения. А на экскурсиях, на производственной практике они своими глазами видят, что горячая и холодная вода в кранах, теплоснабжение, комфорт к которому мы привыкли – это огромный ответственный процесс, за которым стоит труд тысячи профессионалов. И тогда ребята чувствуют значимость своей будущей профессии для общества», - считает Татьяна Поискова.

В этом году на летнюю производственную практику на предприятия «Эн+ Тепло Волга» пришли 58 студентов вузов и техникумов.

«Это отличная возможность для ребят проявить себя и получить ценный опыт в энергетической отрасли. Мы приглашаем перспективных выпускников стать частью нашего коллектива. Молодые специалисты получают поддержку опытных сотрудников, а в своей работе опираются на знания и мудрость профессионалов энергетической отрасли», - подчеркнул и.о. генерального директора филиала «Нижегородский» ГК «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.

Кстати, будущие энергетики отмечают, что немаловажным фактором при выборе работодателя становятся меры поддержки. Так, для сотрудников предприятий ГК «Эн+ Тепло Волга» действует высшее образование на льготных условиях и корпоративное обучение, а также ДМС и санаторно-курортное лечение.