Движение в центре Нижнего Новгорода ограничат из-за фестиваля оркестров Общество

Фото: АНО "Центр 800"

В центре Нижнего Новгорода временно перекроют движение транспорта в связи с проведением "Фестиваля оркестров" (0+). Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Музыкальное шествие состоится 26 июня на улице Большой Покровской и завершится концертом на Театральной площади. Парад духовых оркестров приурочен к XII Форуму регионов России и Республики Беларусь.

В связи с мероприятием с 11:00 до 13:00 движение автомобилей будет ограничено на отдельных участках улиц Октябрьской и Грузинской, а также в части Холодного переулка.

Для автомобилистов организуют объезд по соседним улицам. Вблизи зоны проведения шествия установят информационные аншлаги, предупреждающие о временных изменениях в организации дорожного движения.

Ранее сообщалось об ограничении движения на неделю возле Нижегородской ярмарки из-за Форума регионов (12+).