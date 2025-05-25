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Общество

Автовладельцы Нижнего Новгорода выбирают цвет автомобиля сердцем, а не кошельком

25 июня 2025 12:58  [93] Общество
Автовладельцы Нижнего Новгорода выбирают цвет автомобиля сердцем, а не кошельком

Фото: МТС

Цифровая экосистема МТС совместно с Центром аналитики и исследований MTS AdTech провела исследование о влиянии цвета автомобиля на потребительские предпочтения. По результатам исследования выяснилось, что около 90% автовладельцев в Нижегородской области уделяют значительное внимание цвету автомобиля при его приобретении. Около половины местных водителей уверены, что правильный выбор оттенка положительно сказывается на стоимости машины при перепродаже. Однако 55% респондентов сообщили, что выберут машину желаемого цвета, игнорируя финансовую выгоду.

Самыми ликвидными цветами, согласно мнению самих автовладельцев, стали черный (его указали 37% опрошенных), серый (22%) и белый (18%). Именно такие автомобили считаются наименее подверженными потере стоимости при перепродаже.

Однако исследование MTS AdTech также выявило, что предпочтения нижегородских автовладельцев при выборе цвета автомобиля преимущественно определяется личными симпатиями, а не экономическими факторами. Так, почти половина опрошенных (55%) заявила о готовности приобрести машину любимого цвета, невзирая на возможные финансовые выгоды.

Анализ остальных факторов показал, что 21% респондентов выбирают яркие оттенки, стремясь сделать автомобиль более заметным на дорогах и обеспечить безопасность вождения. У 7% жителей Нижнего Новгорода выражено желание выделиться на дороге уникальным цветом своего авто. Практический аспект, связанный с возможностью выгодной перепродажи машины, важен для 6% опрошенных. И, наконец, 5% отметили, что выбирают такие цвета автомобилей, которые, по статистике, реже становятся объектом угона.

Отдельно исследователи изучили восприятие рекламных объявлений автомобилей жителями Нижегородской области. Черные машины оказались самыми запоминающимися: такую позицию подтвердили 53% опрошенных. Белые и серебряные цвета заняли вторую и третью позиции с результатами 45% и 39%, соответственно. Наиболее популярными источниками автомобильной рекламы среди нижегородских водителей оказались социальные сети VK (53%), платформа YouTube (44%) и мессенджер Telegram (29%).

«К приобретению нового автомобиля люди подходят серьезно. По данным опроса Центра аналитики и исследований МТС AdTech, контент в рекламе с описанием ходовых качеств автомобиля вызывает доверие у 68% участников опроса, а контент с данными, подтверждающими безопасность автомобиля – у 61%. И все же эмоциональный фактор – цвет машины – играет важную роль. Для рекламного рынка – это ценный инсайт. Автодилеры, страховые и сервисные компании могут эффективно использовать в рекламе информацию не только о ходовых качествах и безопасности машины, но и, например, создавать креативы с учетом предпочтений цветов автомобилей в разных регионах. И сегментировать рекламу на узкие целевые аудитории с помощью инструментов Big Data», – комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об опросе:

Центр аналитики и исследований MTS AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в апреле 2025 года.

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Теги:
Автомобили МТС
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