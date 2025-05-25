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Седых рассказал на ПМЭФ-2025, как бизнес помогает менять жизнь в Выксе

25 июня 2025 14:12  [59] Экономика
Седых рассказал на ПМЭФ-2025, как бизнес помогает менять жизнь в Выксе

Фото: сайт ОМК

Партнёрство бизнеса, власти и местных сообществ становится ключом к устойчивому развитию регионов. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Объединённой металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых на Петербургском международном экономическом форуме, поделившись опытом преобразования города Выкса в Нижегородской области.

По словам Седых, за 25 лет работы компания смогла превратить Выксу в один из лидеров среди малых городов России по уровню городской среды. Сегодня он входит в топ-20 по этому показателю.

Выступая на сессии "Развитие регионов России: партнёрство государства и бизнеса для достижения национальных целей", Седых подчеркнул, что развитие возможно только при тесном взаимодействии всех сторон: бизнеса, власти и жителей. "Каждый должен нести свою ответственность, но в городе сходятся интересы всех", – отметил он.

В качестве примера Седых привёл собственный опыт. Он напомнил, что в его родном Заполярном ещё во времена СССР крупные предприятия активно участвовали в жизни города: поддерживали спорт, культуру и досуг. Этот подход он перенёс и в ОМК, когда компания начала развивать выксунский завод.

ОМК вложила значительные средства в развитие городской инфраструктуры. Компания инвестировала в безопасность, ремонт дорог, благоустройство центра, образование и социальную сферу.

Среди реализованных инициатив — открытие филиала Университета МИСИС, создание образовательного центра на базе металлургического колледжа, строительство детского технопарка "Кванториум" и корпоративного университета.

В 2008 году был создан благотворительный фонд "ОМК-Участие", который возглавила супруга Анатолия Седых — Ирина Седых. За годы работы фонд превратился из организации, оказывающей адресную помощь, в крупный социальный институт, реализующий инклюзивные и культурные проекты.

Седых отметил, что преобразование города — сложный и долгосрочный процесс, требующий серьёзных инвестиций. Только в Выксу ОМК уже вложила более 11 миллиардов рублей, а до 2030 года планирует инвестировать ещё 30 миллиардов. Ещё около миллиарда рублей город получил из федеральных и региональных грантов.

При этом, по мнению главы наблюдательного совета ОМК, одного желания бизнеса недостаточно — необходимо участие властей и самих жителей. В 2023 году было подписано соглашение между ОМК, правительством Нижегородской области и администрацией Выксы о социально-экономическом развитии города. Оно включает более десяти инфраструктурных проектов.

Среди них — "Шухов-парк", уникальный проект реновации промышленной территории, где появится первый в России Музей металла международного уровня.

"Проекты нужно реализовывать в партнёрстве с властью и жителями, выступать единой командой, потому что без этого ничего не получится", — подчеркнул Седых.

Результаты говорят сами за себя. В Выксе — самая низкая среди металлургических городов доля жителей, желающих переехать (менее 22%). Город занимает второе место по миграционному приросту молодёжи. За последние 17 лет число многодетных семей здесь увеличилось почти в четыре раза.

Завершая выступление, Анатолий Седых отметил: развитие города должно приносить радость.

"Если вы беретесь за это только потому, что так положено или это модно, — на длинной дистанции серьёзных результатов не добиться", — резюмировал он.

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Теги:
бизнес Выкса Инвестиции
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