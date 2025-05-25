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Общество

Подростки получают химические ожоги ради лайков в TikTok

25 июня 2025 15:09  [53] Общество
Подростки получают химические ожоги ради лайков в TikTok

В TikTok распространился тревожный тренд: подростки намеренно обжигают себе кожу с помощью дезодоранта, чтобы снять видео и выложить его в сеть. Такие ролики стремительно набирают популярность среди школьников, передает телеканал "360". 

Психологи объясняют: подростки особенно остро нуждаются в признании, и сегодня оно измеряется числом лайков и просмотров. Экстремальный контент чаще попадает в алгоритмические рекомендации, что создает у детей иллюзию важности и значимости.

По словам детского психолога и сказкотерапевта Дарьи Дугенцовой, подобные тренды становятся способом выделиться и быть замеченными. Она также отмечает, что подростки часто повторяют опасные действия, увиденные в интернете, подражая кумирам и надеясь добиться такой же популярности.

Кроме того, как объясняет эксперт, в отдельных случаях за подобным поведением могут скрываться внутренние трудности: эмоциональное напряжение, которое подростки пытаются выразить через физическую боль.

Чтобы защитить ребенка от подобных влияний, Дугенцова советует родителям не усиливать контроль, а стремиться к открытому и доверительному общению. Разговоры о том, что подросток смотрит в интернете, формирование навыков критического мышления и поддержка в поиске безопасных способов самовыражения — всё это поможет снизить риски.

Эксперт подчеркивает: важно замечать тревожные сигналы — такие как замкнутость, апатия или публикация странных видео. Вместо нотаций стоит научиться слушать. И если возникает беспокойство, лучше обратиться за консультацией к специалисту до того, как ситуация выйдет из-под контроля.

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Теги:
Дети Здоровье Социальные сети
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