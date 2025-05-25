ОМК открыла прием заявок на конкурс социальных инициатив с грантами до 250 тысяч рублей Общество

Фото: с сайта ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) объявила о старте ежегодного конкурса социальных и благотворительных инициатив "ОМК Партнерство". Участие в программе могут принять волонтеры, некоммерческие организации, а также государственные и муниципальные учреждения. В этом году особое внимание компания уделит проектам, направленным на поддержку семьи и развитие семейного добровольчества.

Подать заявку можно до 17:00 24 июля на платформе "Добро.ру". Волонтерские инициативы, связанные с экологией, могут рассчитывать на финансирование до 100 тысяч рублей. Социальные проекты, представленные волонтерами, смогут получить до 50 тысяч рублей. Некоммерческие структуры и муниципалитеты смогут претендовать на гранты в размере до 250 тысяч рублей.

В 2025 году ОМК продолжит оказывать поддержку программам, помогающим социально уязвимым группам населения: пенсионерам, людям с инвалидностью, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Также приоритет получат проекты, способствующие укреплению здоровья, профилактике заболеваний, отказу от вредных привычек, развитию культуры и реабилитации.

В числе ключевых направлений конкурса в этом году — поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Компания также планирует поощрять участие семей сотрудников в волонтерских инициативах, позволяя им проводить время вместе, принося пользу обществу.

Экологическая номинация, ставшая традиционной частью конкурса, будет включать проекты по раздельному сбору отходов, утилизации техники, вторичной переработке, сохранению биоразнообразия, защите животных и очистке водоемов.

"Конкурс „ОМК Партнерство“ проводится уже в одиннадцатый раз. Он стал важным инструментом поддержки идей, которые делают жизнь в городах присутствия компании лучше. В этом году мы впервые принимаем заявки через платформу „Добро.ру“, что дает участникам новые возможности и позволяет вовлечь больше людей в полезные дела", — подчеркнула президент ОМК Наталья Еремина.

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте "Добро.ру" и корректно заполнить все поля заявки. Подробная инструкция по оформлению размещена на платформе.