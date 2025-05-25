Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2025 16:33  [70] Пожар произошел на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске
25 июня 2025 11:38  [207] Погоня со стрельбой произошла в Нижегородской области (видео)
25 июня 2025 09:34  [210] Пенсионерка заживо сгорела в частном доме в Нижегородской области
24 июня 2025 20:00  [369] Жительница Дзержинска зарезала своего отца
24 июня 2025 17:21  [357] Гибель женщины в водоеме на Автозаводе обернулась проверкой СК
24 июня 2025 15:35  [361] Почти 1,5 кг мефедрона изъяли у нижегородских закладчиков
24 июня 2025 14:30  [700] Предполагаемого "вора в законе" этапировали из Москвы в Нижний Новгород
24 июня 2025 13:22  [375] Суд конфисковал оборудование у владельцев подпольного казино в Нижнем Новгороде
24 июня 2025 12:15  [369] Директора яхт-клуба начали судить после гибели ребенка на Гребном канале
24 июня 2025 11:58  [428] Нижегородские школьники лишились баллов на ОГЭ из-за ошибки организаторов
Происшествия

Пожар произошел на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске

25 июня 2025 16:33  [70] Происшествия
Пожар произошел на территории бывшего завода Заря в Дзержинске

Фото: соцсети

Пожар произошел на открытой территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске днем 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

По оперативным данным, пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2. 

При этом неофициальные источники утверждают, что площадь возгорания уже достигла 500 кв. метров. В МЧС площадь пожара пока не называют. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Завод МЧС Пожар
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных