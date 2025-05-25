Пожар произошел на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске

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Пожар произошел на открытой территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске днем 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По оперативным данным, пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2.
При этом неофициальные источники утверждают, что площадь возгорания уже достигла 500 кв. метров. В МЧС площадь пожара пока не называют.
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