Пожар произошел на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске Происшествия

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Пожар произошел на открытой территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске днем 25 июня, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

По оперативным данным, пожарно-спасательные подразделения работают по рангу пожара №2.

При этом неофициальные источники утверждают, что площадь возгорания уже достигла 500 кв. метров. В МЧС площадь пожара пока не называют.