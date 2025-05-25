Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
Власти упразднили Кстовский округ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 июня 2025 18:08  [98] Дизайн единой школьной формы представили в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 17:51  [77] Нижегородские волонтеры отправили полторы тонны гумгруза жителям приграничных территорий и военнослужащим
25 июня 2025 17:37  [104] Подготовку к новой волне гриппа и COVID-19 начали в Нижегородской области
25 июня 2025 17:36  [91] Сергей Морозов поделился опытом региона в комплексном развитии территорий на форуме недвижимости "Движение"
25 июня 2025 17:19  [87] Участник СВО: "Если не остановить противника, он придет и к нам"
25 июня 2025 16:59  [112] Нижегородские перевозчики рассматривают возможность запуска Wi-Fi в транспорте
25 июня 2025 16:14  [162] Проект капремонта на улице Ванеева в Нижнем Новгороде может обойтись в 27 млн
25 июня 2025 16:00  [149] Нижегородская больница примет детей со всей России на бесплатный гемодиализ
25 июня 2025 15:50  [138] ОМК открыла прием заявок на конкурс социальных инициатив с грантами до 250 тысяч рублей
25 июня 2025 15:39  [156] Память трех погибших на СВО бойцов увековечат в Нижнем Новгороде
Общество

Участник СВО: "Если не остановить противника, он придет и к нам"

25 июня 2025 17:19  [87] Общество
Участник СВО: Если не остановить противника, он придет и к нам

Фото: Дом народного единства

Нижегородский участник спецоперации с позывным «Тропа» приехал в Нижний Новгород в очередной отпуск и рассказал о своей службе «за ленточкой». На СВО нижегородец больше года. До этого был предпринимателем, работал в сфере торговли. «Тропа» подчеркнул, что с начала военного конфликта привычная жизнь стала для него невозможной - больно и стыдно было со стороны смотреть, как страдают мирные жители Донбасса.

«Не понимаю диванных критиков, поэтому пошел на спецоперацию. ВСУ ведут борьбу не только с военными, но и с гражданскими людьми. Я понял, если не остановить противника, он придет и к нам. Благодарен своей семье за понимание и поддержку моего решения», - отметил военнослужащий.

В зоне боевых действий нижегородец вспомнил свой опыт срочной службы в погранвойсках. Пригодилась и подготовка в учебном центре после заключения военного контракта – занятия по тактическому передвижению, оказанию первой медицинской помощи, стрельбе. 

«Нас хорошо подготовили перед отправкой на передовую. Я искусно владею оружием, разбираюсь в топографических картах. Командир отметил мои способности и опыт, предложил стать инструктором в роте разведки», - рассказал боец.

Сейчас «Тропа» уже заместитель командира роты – обучает бойцов работе с картами, ориентированию на местности и другим тонкостям военной науки.

«Однажды на передовой случайно встретил своих учеников. После воздушной тревоги в окопе услышал свой позывной - в укрытие прибежали ребята из другого подразделения, с соседних позиций. Стали жать руку и благодарить за обучение. Говорят, вспомнили, чему их учил, смогли определить верное направление, выйти к своим без потерь», - рассказал военнослужащий.

Отпуск у бойца уже заканчивается, в ближайшие дни он вновь вернётся к своим боевым товарищам, на службу, которая стала для него главным делом жизни.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Дом народного единства СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных