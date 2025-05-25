Участник СВО: "Если не остановить противника, он придет и к нам" Общество

Фото: Дом народного единства

Нижегородский участник спецоперации с позывным «Тропа» приехал в Нижний Новгород в очередной отпуск и рассказал о своей службе «за ленточкой». На СВО нижегородец больше года. До этого был предпринимателем, работал в сфере торговли. «Тропа» подчеркнул, что с начала военного конфликта привычная жизнь стала для него невозможной - больно и стыдно было со стороны смотреть, как страдают мирные жители Донбасса.

«Не понимаю диванных критиков, поэтому пошел на спецоперацию. ВСУ ведут борьбу не только с военными, но и с гражданскими людьми. Я понял, если не остановить противника, он придет и к нам. Благодарен своей семье за понимание и поддержку моего решения», - отметил военнослужащий.

В зоне боевых действий нижегородец вспомнил свой опыт срочной службы в погранвойсках. Пригодилась и подготовка в учебном центре после заключения военного контракта – занятия по тактическому передвижению, оказанию первой медицинской помощи, стрельбе.

«Нас хорошо подготовили перед отправкой на передовую. Я искусно владею оружием, разбираюсь в топографических картах. Командир отметил мои способности и опыт, предложил стать инструктором в роте разведки», - рассказал боец.

Сейчас «Тропа» уже заместитель командира роты – обучает бойцов работе с картами, ориентированию на местности и другим тонкостям военной науки.

«Однажды на передовой случайно встретил своих учеников. После воздушной тревоги в окопе услышал свой позывной - в укрытие прибежали ребята из другого подразделения, с соседних позиций. Стали жать руку и благодарить за обучение. Говорят, вспомнили, чему их учил, смогли определить верное направление, выйти к своим без потерь», - рассказал военнослужащий.

Отпуск у бойца уже заканчивается, в ближайшие дни он вновь вернётся к своим боевым товарищам, на службу, которая стала для него главным делом жизни.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.