Нижегородские компании могут принять участие в Дне поставщика по направлению "Пассажирские перевозки и логистика" Экономика

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели могут принять участие в Дне поставщика по направлению «Пассажирские перевозки и логистика», который состоится 9 июля в технопарке «Анкудиновка».

Мероприятие проводит областной центр «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Большинство жителей Нижегородской области пользуется услугами пассажирских компаний. Поэтому важно, чтобы поездки были комфортными и безопасными для нижегородцев. Эти показатели зависят в том числе и от предприятий, которые поставляют свою продукцию перевозчикам. Региональный центр «Мой бизнес» провел анализ потребностей компаний региона и организовал встречу, на которой потенциальные партнеры смогут провести переговоры и проработать пути дальнейшего сотрудничества», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Специалисты центра «Мой бизнес» пригласили для участия в мероприятии в качестве заказчиков Ассоциацию предприятий пассажирского автотранспорта, ОАО «Российские железные дороги», АО «Международный Аэропорт Нижний Новгород», АО «Нижегородпассажиравтотранс», ООО «Водоходъ».

Крупные пассажирские компании готовы закупать автохимию, запчасти, моторные масла, шины, автокресла для пассажиров и машиниста, трансформаторы, аккумуляторы, электротехническую продукцию, отопительные приборы, контрольно-измерительное оборудование, форменную одежду, канцелярские и офисные товары, картриджи, офисную мебель, бутилированную питьевую воду и продукты питания.

У нижегородских организаций будет возможность пообщаться с потенциальными заказчиками в формате деловых переговоров. Также для них будет организована презентация продукции.

На Дне поставщика выступят представители министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и инфраструктуры поддержки предпринимательства, которые расскажут о действующих в регионе инструментах государственной поддержки.

Участниками Дня поставщика могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Нижегородской области.

Мероприятие состоится 9 июля в 11.00 в технопарке «Анкудиновка» по адресу: Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д.4. Чтобы стать его участником, необходимо заполнить анкету на портале «Мой бизнес52» https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-passazhirskie-perevozki-i-logistika1/ или подать заявку в центре «Мой бизнес».

Напомним, что в 2025 году в Нижегородской области уже состоялся День поставщика с промышленными предприятиям Дзержинска. В мероприятии приняли участие более 100 предпринимателей.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».