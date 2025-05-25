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Общество

Нижегородские волонтеры отправили полторы тонны гумгруза жителям приграничных территорий и военнослужащим

25 июня 2025 17:51  [78] Общество
Нижегородские волонтеры отправили полторы тонны гумгруза жителям приграничных территорий и военнослужащим

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

Волонтёрский центр Нижегородской области совместно с активистами Борского отделения волонтёров Победы 25 июня организовал отправку очередной партии гуманитарной помощи. Полторы тонны необходимых вещей и продуктов получат жители приграничных территорий и военнослужащие.

Активное участие в сборе помощи приняли образовательные учреждения Борского района, которые собрали необходимые вещи, медикаменты и продукты питания для мирных жителей и защитников, находящихся в зоне проведения СВО. Также в состав гуманитарного груза вошли одежда, маскировочные сети, перевязочные материалы и средства личной гигиены.

«Для нас большая честь участвовать в этой важной миссии. Благодаря слаженной работе команды и поддержке жителей Нижегородской области мы помогаем нашим героям. Спасибо каждому, кто присоединился к сбору гуманитарной помощи: педагогам, детям, родителям и нашим волонтёрам. Мы верим, что даже небольшая помощь может изменить чью-то жизнь к», - поделился руководитель Борского муниципального отделения НРО ВОД «Волонтеры Победы» Сергей Петрунин.

В комплектовании груза также помогали сотрудники администрации города Бор, добровольцы города Семёнов, гуманитарные группы «Обеды для Победы» и «Сети под покровом Богородицы», прихожане нескольких церквей в Нижнем Новгороде, Лыскове и городе Бор.

«Сегодня мы видим, как важно поддерживать друг друга. Благодаря общим усилиям муниципальных учреждений, волонтёров, наших уважаемых партнеров из самых разных организаций и просто неравнодушных людей помощь доходит до тех, кто в ней нуждается. Важно, чтобы жители приграничных регионов и наши защитники, чувствовали постоянную поддержку и знали, что о них помнят и заботятся. Это не разовая акция — это постоянная работа. Вместе мы – сила!» - подчеркнула генеральный директор Волонтерского центра Нижегородской области Мария Самоделкина.

С начала года Волонтерский центр Нижегородской области отправил в помощь жителям приграничных территорий и бойцам СВО почти 800 тонн гуманитарной помощи.

Напомним, что каждый может поддержать участников СВО и жителей приграничных территорий. Для этого можно приехать лично по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Должанская, д. 1 (ежедневно с 9:00 до 21:00) или связаться по номеру горячей линии: 8-800-222-00-13. Также можно оставить заявку в группе «Волонтёрский центр Нижегородской области» во «ВКонтакте»: https://vk.com/volcentr_nnov.

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Теги:
Волонтеры СВО
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