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Экономика

Нижегородская мебельная компания присоединилась к федеральному проекту "Производительность труда"

25 июня 2025 17:59  [52] Экономика
Нижегородская мебельная компания присоединилась к федеральному проекту Производительность труда

Фото: ООО "Мебель-Комплекс"

ООО «Мебель-Комплекс» из Кстова стало 285-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Компания специализируется на производстве мебели для офисов и предприятий торговли.

«В Нижегородской области восемь производителей мебели используют инструменты федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Некоторые уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и показали достойные результаты. Выработка на пилотных участках этих предприятий увеличилась не менее чем на 10 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК совместно с командой предприятия ООО «Мебель-Комплекс» выберут пилотный поток, проанализируют рабочие процессы, выявят и устранят «узкие места». Параллельно будет проходить обучение сотрудников основам бережливого производства.

С 2019-го по 2024 год эта мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года реализуется в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять бережливые технологии на производстве будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Для того чтобы стать участников федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). 

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда экономика
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