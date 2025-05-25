Евгений Люлин предложил парламентариям России сформировать ключевые направления совместной работы Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

25 июня в Законодательном собрании Нижегородской области Евгений Люлин встретился с делегациями законодательных органов власти субъектов РФ, прибывающими в Нижний Новгород на XII Форум регионов России и Беларуси. Законодатели обменялись мнениями по выстраиванию совместной работы по развитию законодательства в регионах.

Среди участников встречи - представители Краснодарского и Красноярского краев, Запорожской и Херсонской областей, Республик Крым и Адыгея. Участники встречи обсудили темы повестки форума, а также актуальные вопросы развития законодательства в регионах.

«Законодательное собрание Нижегородской области много лет системно работает, развивая межпарламентское сотрудничество с коллегами в России. С 2008 года развиваются наши отношения с парламентариями из братской Беларуси. Законодательная власть в России действует как единый слаженный механизм, и региональный парламентаризм является ее важнейшей, незаменимой частью. Практика показывает, что инициативы регионов являются ценным законодательным материалом, который ложится в основу федеральных актов», - отметил спикер ЗСНО.

После встречи состоялась торжественная церемония подписания соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Нижегородской области и Законодательным Собранием Запорожской области, Новгородской областной Думой и Государственным Советом Республики Крым. По мнению региональных законодателей, подписание подобных документов открывает новые возможности для совместной работы. Парламентарии будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая социальную защиту граждан, экономическое развитие территорий, защиту окружающей среды и поддержку местного самоуправления.

Председатель Государственного Совета республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что соглашение - это, в первую очередь, горизонтальные связи. По его мнению, для крымчан они имеют большое значение, ведь в 2014 году, после возвращения Крымского полуострова в Россию, с посещения регионов, общения с людьми в них началось наше понимание современной России.

«Новгородская и Нижегородская области - два региона с глубокими историческими корнями. Сегодня мы имеем большие перспективы для развития наших партнерских отношений. Мы уже активно обмениваемся опытом и лучшими практиками в ключевых сферах, таких как государственное и муниципальное управление, сельское хозяйство, торговля, экономика и туризм. Считаю приоритетным развитие и межпарламентского сотрудничества между нашими законодательными собраниями. Это поможет не только повысить эффективность работы на региональном уровне, но и позволит совместно разрабатывать федеральные законодательные инициативы», - сказал председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев.

Планируется, что взаимодействие будет включать обмен опытом и лучшими практиками, участие в совместных мероприятиях, профессиональный обмен специалистами. Особое внимание будет уделено развитию молодежного парламентаризма.

«Соглашения, подписанные сегодня подтверждают готовность к совместной работе законодательных органов. Сегодняшняя встреча - это продолжение системной работы парламентов. При этом с каждым регионом выстраиваем особые отношения. Практика всегда подсказывает на каких именно направлениях работы надо будет сделать акцент», - заключил Евгений Люлин.

Напомним, что в настоящее время Законодательное Собрание Нижегородской области является единственным законодательным органом субъекта РФ, заключившим соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Соглашение также подписали Ассоциация молодежных парламентов ПФО и Молодежный совет Национального Собрания Республики Беларусь. В рамках сотрудничества разработан и принят единый для России и Беларуси Стандарт деятельности молодежной палаты.