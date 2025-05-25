Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Власти упразднили Кстовский округ
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
25 июня 2025 18:32  [97] Евгений Люлин предложил парламентариям России сформировать ключевые направления совместной работы
25 июня 2025 16:45  [173] Ставку по семейной ипотеке в России захотели опустить до 3%
24 июня 2025 19:00  [356] Депутаты ГД добиваются отмены отсрочки досрочной пенсии для педагогов
24 июня 2025 08:45  [329] Вознесенский округ обрел еще одного побратима в Китае
23 июня 2025 17:50  [324] Владимир Беспалов: "Современные технологии учета газа должны быть доступными для населения"
23 июня 2025 15:20  [835] Эксперт-мониторинг с 16 по 23 июня 2025 года от АНО "Минин-центр"
23 июня 2025 12:39  [409] Вейпы могут полностью запретить в России
21 июня 2025 20:30  [564] В Высшей партийной школе "Единой России" завершилось очное обучение победителей предварительного голосования
20 июня 2025 19:22  [498] Роман Пермяков: "Едва ли не главным смысловым словом выступления стало "технологичность"
20 июня 2025 11:17  [615] Нижегородские власти и Газпромбанк будут совместно развивать научные технологии
Политика

Евгений Люлин предложил парламентариям России сформировать ключевые направления совместной работы

25 июня 2025 18:32  [97] Политика
Евгений Люлин предложил парламентариям России сформировать ключевые направления совместной работы

Фото: пресс-служба ЗСНО

25 июня в Законодательном собрании Нижегородской области Евгений Люлин встретился с делегациями законодательных органов власти субъектов РФ, прибывающими в Нижний Новгород на XII Форум регионов России и Беларуси. Законодатели обменялись мнениями по выстраиванию совместной работы по развитию законодательства в регионах.

Среди участников встречи - представители Краснодарского и Красноярского краев, Запорожской и Херсонской областей, Республик Крым и Адыгея. Участники встречи обсудили темы повестки форума, а также актуальные вопросы развития законодательства в регионах.

«Законодательное собрание Нижегородской области много лет системно работает, развивая межпарламентское сотрудничество с коллегами в России. С 2008 года развиваются наши отношения с парламентариями из братской Беларуси. Законодательная власть в России действует как единый слаженный механизм, и региональный парламентаризм является ее важнейшей, незаменимой частью. Практика показывает, что инициативы регионов являются ценным законодательным материалом, который ложится в основу федеральных актов», - отметил спикер ЗСНО. 

После встречи состоялась торжественная церемония подписания соглашений о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием Нижегородской области и Законодательным Собранием Запорожской области, Новгородской областной Думой и Государственным Советом Республики Крым. По мнению региональных законодателей, подписание подобных документов открывает новые возможности для совместной работы. Парламентарии будут сотрудничать по широкому кругу вопросов, включая социальную защиту граждан, экономическое развитие территорий, защиту окружающей среды и поддержку местного самоуправления.

Председатель Государственного Совета республики Крым Владимир Константинов подчеркнул, что соглашение - это, в первую очередь, горизонтальные связи. По его мнению,  для крымчан они имеют большое значение, ведь в 2014 году, после возвращения Крымского полуострова в Россию, с посещения регионов, общения с людьми в них началось наше понимание современной России.

«Новгородская и Нижегородская области - два региона с глубокими историческими корнями. Сегодня мы имеем большие перспективы для развития наших партнерских отношений. Мы уже активно обмениваемся опытом и лучшими практиками в ключевых сферах, таких как государственное и муниципальное управление, сельское хозяйство, торговля, экономика и туризм. Считаю приоритетным развитие и межпарламентского сотрудничества между нашими законодательными собраниями. Это поможет не только повысить эффективность работы на региональном уровне, но и позволит совместно разрабатывать федеральные законодательные инициативы», - сказал председатель Новгородской областной Думы Юрий Бобрышев.

Планируется, что взаимодействие будет включать обмен опытом и лучшими практиками, участие в совместных мероприятиях, профессиональный обмен специалистами. Особое внимание будет уделено развитию молодежного парламентаризма.

«Соглашения, подписанные сегодня подтверждают готовность к совместной работе законодательных органов. Сегодняшняя встреча - это продолжение системной работы парламентов. При этом с каждым регионом выстраиваем особые отношения. Практика всегда подсказывает на каких именно направлениях работы надо будет сделать акцент», - заключил Евгений Люлин.

Напомним, что в настоящее время Законодательное Собрание Нижегородской области является единственным законодательным органом субъекта РФ, заключившим соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Соглашение также подписали Ассоциация молодежных парламентов ПФО и Молодежный совет Национального Собрания Республики Беларусь. В рамках сотрудничества разработан и принят единый для России и Беларуси Стандарт деятельности молодежной палаты.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных