Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
Власти упразднили Кстовский округ
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Змеи атакуют детей в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2025 19:45  [38] Предприниматель из Арзамаса попал под следствие за угрозы МЧСнику
25 июня 2025 18:03  [131] Опубликованы фото с места пожара на бывшем химзаводе "Заря" в Дзержинске
25 июня 2025 17:55  [129] Роспотребнадзор проверяет воздух после пожара на бывшем заводе "Заря"
25 июня 2025 17:23  [139] Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с 7-летним ребенком в Нижнем Новгороде
25 июня 2025 17:07  [163] Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара в промзоне Дзержинска
25 июня 2025 16:33  [182] Пожар произошел на территории бывшего завода "Заря" в Дзержинске
25 июня 2025 11:38  [241] Погоня со стрельбой произошла в Нижегородской области (видео)
25 июня 2025 09:34  [238] Пенсионерка заживо сгорела в частном доме в Нижегородской области
24 июня 2025 20:00  [391] Жительница Дзержинска зарезала своего отца
24 июня 2025 17:21  [383] Гибель женщины в водоеме на Автозаводе обернулась проверкой СК
Происшествия

Предприниматель из Арзамаса попал под следствие за угрозы МЧСнику

25 июня 2025 19:45  [38] Происшествия
Предприниматель из Арзамаса попал под следствие за угрозы МЧСнику

В Арзамасе в отношении местного предпринимателя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в угрозах сотруднику МЧС и его семье, рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Причиной конфликта стала проверка пожарной безопасности, проведённая на участке бизнесмена. Результаты инспекции вызвали у мужчины сильное недовольство.

После проверки предприниматель стал высказывать угрозы в адрес представителя экстренной службы. Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы.

В итоге в отношении мужчины возбудили дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Сотрудники МЧС содействуют следствию.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Предприниматели Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных