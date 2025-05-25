Предприниматель из Арзамаса попал под следствие за угрозы МЧСнику Происшествия

В Арзамасе в отношении местного предпринимателя возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в угрозах сотруднику МЧС и его семье, рассказали пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Причиной конфликта стала проверка пожарной безопасности, проведённая на участке бизнесмена. Результаты инспекции вызвали у мужчины сильное недовольство.

После проверки предприниматель стал высказывать угрозы в адрес представителя экстренной службы. Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы.

В итоге в отношении мужчины возбудили дело по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Сотрудники МЧС содействуют следствию.