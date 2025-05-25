Нижегородское Заксобрание укрепляет сотрудничество с российскими парламентами Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Законодательное собрание Нижегородской области 25 июня подписало новые соглашения о межпарламентском взаимодействии с рядом субъектов Российской Федерации.

Председатель Заксобрания Евгений Люлин провел встречу с представителями законодательных органов различных регионов страны. Делегации прибыли в столицу Приволжья для участия в XII Форуме регионов России и Беларуси.

В ходе встречи участники обсудили вопросы координации усилий в развитии законодательства на региональном уровне. Среди присутствующих были представители Краснодарского и Красноярского краев, Запорожской и Херсонской областей, республик Крым и Адыгея.

Как отметил Евгений Люлин, межпарламентские связи Нижегородской области с другими регионами России выстраиваются на системной основе уже много лет. С 2008 года активно развивается сотрудничество с белорусскими коллегами.

По словам Люлина, региональный парламентаризм играет ключевую роль в законодательной системе страны. Именно инициативы субъектов нередко становятся основой для федеральных нормативных актов.

В рамках встречи были заключены соглашения о сотрудничестве с Заксобранием Запорожской области, Новгородской областной Думой и Государственным Советом Республики Крым. Новые договоренности предполагают совместную работу в сфере социальной защиты, охраны окружающей среды, развития экономики и поддержки местного самоуправления.

Отдельное внимание стороны намерены уделить вопросам молодежного парламентаризма.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул важность горизонтальных связей между регионами. Он напомнил, что именно такие контакты помогли крымчанам лучше понять современную Россию после воссоединения полуострова с РФ в 2014 году.

Юрий Бобрышев, возглавляющий Новгородскую областную Думу, отметил, что между его регионом и Нижегородской областью существуют прочные исторические и культурные связи. Он выразил уверенность, что укрепление межпарламентского взаимодействия позволит не только повысить эффективность работы на местах, но и совместно формировать законодательные инициативы федерального уровня.

Законодательное собрание Нижегородской области остается единственным парламентом субъекта РФ, заключившим соглашения о сотрудничестве со всеми регионами Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что Гомель и Нижний Новгород планируют заключить побратимское соглашение.