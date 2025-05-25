Глеб Никитин провел рабочие встречи с губернаторами Ульяновской и Орловской областей Политика

Фото: Никита Духник

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочие встречи с главой Ульяновской области Алексеем Русских и губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Главы регионов встретились в Нижнем Новгороде в преддверии XII Форума регионов России и Беларуси и обсудили перспективные направления сотрудничества.

«Рад встречать коллег на нижегородской земле! У нас много потенциальных точек соприкосновения: от развития кооперации между предприятиями регионов до обмена опытом в сфере высоких технологий. Считаю крайне перспективным также наращивать сотрудничество в сферах науки, образования и туризма», - подчеркнул Глеб Никитин.

Алексей Русских пригласил правительство Нижегородской области посетить Ульяновск в составе официальной делегации или бизнес-делегации.

«Нижегородцы заинтересованы в сотрудничестве с ульяновскими предприятиями в таких сферах, как металлообработка, производство химических продуктов и высокотехнологичного оборудования. Кроме того, наши регионы объединяет крупнейший водный бассейн страны – Волга. Мы готовы содействовать развитию ульяновского речного судоходства, а также туризма между регионами. Уже на этой неделе нижегородская компания «Водолет» запускает тестовый рейс «Метеора» по маршруту Самара − Тольятти − Ульяновск – Казань», - рассказал Глеб Никитин.

«Постоянно придаем импульс работе по расширению межрегионального сотрудничества. С Нижегородской областью тесно взаимодействуем не первый год. По итогам прошлого выезда нашей бизнес-делегации есть конкретные результаты по промкооперации. Договорились, что в ближайшее время примем у себя нижегородский бизнес и представителей промышленности с ответным визитом — презентуем наши возможности. Видим потенциал по расширению сотрудничества в отраслях авиа- и судостроения, транспортного машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, производства станков. Недавно опыт Ульяновской области по выстраиванию промкооперации высоко оценил глава Минпромторга России Антон Алиханов и призвал масштабировать практику на всю страну», - сказал Алексей Русских.

В свою очередь, на встрече с Андреем Клычковым губернатор Нижегородской области обратил внимание на то, что в Орле, как и в столице ПФО, строится межвузовский студенческий кампус.

«В этой связи особым направлением сотрудничества может стать взаимодействие научно-образовательных центров в части совместных проектов по развитию отечественной ИТ-индустрии. Орловская область также имеет высокий производственно-экономический и аграрно-промышленный потенциал. Таким образом, приоритетными направлениями для нашего взаимодействия могут стать агропромышленный комплекс, пищевое производство, машиностроение, радиоэлектроника, металлургия», - отметил Глеб Никитин.

«У Орла и Нижнего Новгорода много точек соприкосновения. Мы готовы и будем рады сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, производства, образования, культуры. Между прочим, нас объединяет и великое литературное наследие – в этом направлении обязательно надо поработать. Сегодня гостеприимная нижегородская земля, которая встречает регионы России и Беларуси, станет, я уверен, площадкой для больших и важных соглашений», - подчеркнул Андрей Клычков.