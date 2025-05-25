Облачные технологии становятся ключом к росту бизнеса Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На конференции Cloud Evaluation 2025 в Нижнем Новгороде эксперты обсудили, как облачные технологии помогают бизнесу адаптироваться к современным вызовам. Мероприятие собрало более 50 представителей различных отраслей, которые поделились опытом цифровой трансформации.

Сергей Горин, коммерческий директор beeline cloud в регионе "Центр", отметил: "Сегодня компании сталкиваются с кризисом продуктивности – инвестиции в IT растут, а отдача не всегда очевидна. Облачные решения позволяют не только оптимизировать затраты, но и ускорить вывод продуктов на рынок в 5-6 раз".

Ключевые преимущества облаков:

гибкость и масштабируемость инфраструктуры;

оплата только за используемые ресурсы;

высокий уровень безопасности и отказоустойчивости;

соответствие регуляторным требованиям.

По данным iKS-Consulting, российский рынок облачных сервисов в 2024 году вырос на 36,3%, достигнув 165,6 млрд рублей. Основными драйверами роста стали внедрение искусственного интеллекта и автоматизированных решений.

Безопасность данных в приоритете

Beeline cloud использует многоуровневую защиту: шифрование, строгий контроль доступа и круглосуточный мониторинг угроз. Все данные хранятся в российских дата-центрах, что гарантирует соблюдение 152-ФЗ. При этом beeline cloud сертифицирован по международным стандартам ISO/IEC 27001, 27017 и 27018, а также соответствует УЗ-1 — наивысшему уровню защищенности персональных данных.

Кстати, только за прошлый год компания отразила 135 тысяч DDoS-атак, причем их интенсивность выросла в 3,4 раза. 60% атак шло из России — злоумышленники использовали ботнеты из уязвимых IoT-устройств.

ИИ и автоматизация

Олег Тарасов из Билайна подчеркнул важность адаптации ИИ-решений под конкретные бизнес-процессы. "Искусственный интеллект позволяет не только автоматизировать рутинные задачи, но и создавать новые продукты", – отметил он.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы рынок облачных услуг продолжит консолидацию, а ключевыми трендами станут:

гибридные облачные решения;

Zero Trust безопасность;

Edge computing;

отраслевые облачные платформы.

Конференция показала, что облачные технологии перешли из разряда ИТ-инструментов в стратегические активы, определяющие конкурентоспособность бизнеса.