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Общество

Антон Никонов: "Программа "Герои. Нижегородская область" поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал"

26 июня 2025 13:07  [84] Общество
Антон Никонов: Программа Герои. Нижегородская область поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал

Фото: пресс-служба КУПНО

«Программа «Герои. Нижегородская область» поможет участникам СВО раскрыть свой потенциал. Именно поэтому она столь актуальна и важна», – заявил ветеран СВО, участник отбора на программу «Герои. Нижегородская область» Антон Никонов.

Сам мужчина уже имеет определенный управленческий опыт. В зоне проведения специальной военной операции он служил заместителем командира штурмового отряда по артиллерии. По словам нижегородца, ему приходилось участвовать как в планировании операций, так и в управлении бойцами. Сейчас Антон Никонов работает заместителем директора АНО «Технологии победы» и признается, что хотел бы приносить людям пользу, взаимодействуя с ними напрямую. Особенно ветерана СВО интересуют сферы внутренней политики и социальной политики.

«Специфика управления в зоне боевых действий сильно отличается от управления в органах исполнительной власти. Я хочу развить свои навыки: освоить основы долгосрочного планирования и, например, научиться составлению «дорожных карт». Всегда в приоритете – качество жизни людей, комфортная среда и поддержка СВО, этими вопросами я и хотел бы заниматься», – говорит Антон Никонов.

Нижегородец считает, что у участников СВО есть все необходимые качества для того, чтобы продолжать помогать людям и в гражданской жизни.

«Люди, прошедшие СВО, умеют принимать решения и брать на себя ответственность, в том числе за большое количество сослуживцев. Если добавить к их навыкам необходимые знания и компетенции, получатся отличные управленцы, которые будут работать на благо жителей Нижегородской области и всей страны», – подытожил Антон Никонов.

Напомним, что 2 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил ректору РАНХиГС Алексею Комиссарову результаты регистрации на программу «Герои. Нижегородская область». Программа направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления. В марте было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

Регистрация на участие в программе «Герои. Нижегородская область» завершилась 31 марта. Итоги регистрации были подведены на заседании общественного совета программы под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева. В ходе отборочной кампании поступило 1 613 заявок от нижегородцев. 60 процентов зарегистрировавшихся в настоящее время принимают участие в боевых действиях, находясь в зоне СВО. Из их числа предстоит выбрать тех, кого зачислят в резерв программы. Еще 40% подавших заявки закончили службу в рядах Вооруженных сил РФ, именно из них будут выбраны финалисты, которые приступят к обучению. 56% участников программы имеют высшее образование, 27% – среднее профессиональное образование. Полностью прошли этап регистрации и 14 женщин: шесть из них имеют статус ветерана боевых действий, восемь сейчас находятся в зоне СВО.

Следующим этапом отбора на программу стало дистанционное тестирование участников на платформе АНО «Россия – страна возможностей». По результатам тестирования и оценки анкет Общественный совет программы «Герои. Нижегородская область» в мае отобрал 239 человек, которые показали высокие результаты и допущены до следующего этапа – онлайн-собеседования. Для участников, не попавших в основную образовательную программу, решено запустить дистанционный образовательный курс, который даст необходимые знания и навыки для дальнейшего профессионального развития в гражданской жизни. 

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Теги:
Военные СВО
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