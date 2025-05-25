Капитальный ремонт в центральной библиотеке Городца выполнен на 50% Культура и отдых

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В Городце Нижегородской области в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» ведется капитальный ремонт центральной библиотеки. Работы выполнены на 50%. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«В этом году впервые в рамках нацпроекта «Семья» мы выполняем капитальный ремонт библиотеки за счет федеральных средств. Из федерального бюджета направлено более 14 миллионов рублей на выполнение работ в Центральной библиотеке Городца. Она расположена на первом этаже жилого дома, в самом центре города, и обслуживает около 4500 человек», - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В данный момент на объекте ведутся фасадные работы, внутри помещений сделана электропроводка, идет черновая отделка стен. На следующем этапе будет установлен навесной потолок, в помещениях обустроят арки и установят дверные коробки. Также будут проведены финишная окраска стен и работы по отделке пола.

По плану проведения работ ремонт в помещениях должен завершиться к концу осени.

Напомним, что с 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина в стране стартовали новые национальные проекты. Мероприятия в сфере культуры вошли в федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культур» нацпроекта «Семья». Среди них – мероприятия по переоснащению кинозалов, муниципальных библиотек, региональных и муниципальных театров и музеев, мероприятия «Пушкинской карты» и ряд новых. В целом национальный проект «Семья» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, создание комфортных условий для формирования здоровых и счастливых семей. Основная цель нового нацпроекта - чтобы каждая семья в России имела возможность реализовать свой потенциал, обеспечивая гармоничное развитие всех ее участников.