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Экономика

Корпорация развития Нижегородской области и СЭЗ «Витебск» подписали соглашение о сотрудничестве

26 июня 2025 13:21  [87] Экономика
Корпорация развития Нижегородской области и СЭЗ «Витебск» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко и глава администрации свободной экономической зоны (СЭЗ) «Витебск» Михаил Скурат подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан в рамках XII Форума регионов России и Беларуси, проходящего в Нижнем Новгороде 26-27 июня. Этот документ стал первым для Корпорации развития соглашением с особыми экономическими зонами других государств.

В рамках соглашения стороны намерены содействовать реализации инвестиционных проектов на территории Республики Беларусь и Нижегородской области.

«Белоруссия является одним из ключевых экономических партнеров Нижегородской области, уже сейчас на территории региона реализуется множество совместных проектов. Подписанное сегодня соглашение позволит закрепить эти отношения, а также расширит потенциал сотрудничества в сфере привлечения инвестиций в наши регионы», – отметил Игорь Ищенко.

Также Корпорация развития и СЭЗ «Витебск» планируют сотрудничать при организации совместных мероприятий, направленных на ознакомление потенциальных инвесторов с экономическими возможностями и условиями ведения бизнеса в Республике Беларусь и Нижегородской области.

«Для наших резидентов Российская Федерация является основным деловым партнером. Только по итогам первого квартала 2025 года товарооборот предприятий свободной экономической зоны «Витебск» с российскими партнерами составил около 250 миллионов долларов с темпом роста 115,7 процента. Нижегородская область занимает лидирующие позиции во многих отраслях экономики России и, конечно, представляет неподдельный интерес для организаций-резидентов СЭЗ «Витебск». Нам необходимо активно заниматься вопросами кооперации и импортозамещения, которые становятся особенно актуальными сегодня в условиях быстро меняющегося миропорядка», – сказал Михаил Скурат.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Нижегородской области подписала соглашения о сотрудничестве с агентствами развития Саратовской и Мурманской областей.

Напомним, что АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями. На сегодняшний день на сопровождении Корпорации развития находится свыше 300 проектов с общим объемом инвестиций более 320 млрд рублей.

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Теги:
Белоруссия инвестиционные проекты Корпорация развития
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