Нижегородцам напомнили о транспортных изменениях в День молодежи Общество

В Нижнем Новгороде 28 июня на участке между Благовещенской площадью и улицей Широкой временно ограничат движение транспорта. Ограничение будет действовать с 00:01 до 23:59 в связи с проведением праздничных мероприятий.

Для удобства горожан организуют дополнительные автобусные маршруты. Транспорт будет останавливаться на остановках "Благовещенская площадь" и "Широкая улица", чтобы обеспечить доступ к месту проведения праздника.

Кроме того, в вечернее время, с 21:30 до 22:30, на Благовещенской площади появится специальная зона посадки пассажиров. Отсюда автобусы будут отправляться в верхнюю часть города.

Пассажиры, направляющиеся в нижнюю часть города, смогут воспользоваться стационарной остановкой "Площадь Благовещенская" — автобусы будут двигаться в сторону Канавинского моста.

Ранее сообщалось, что движение общественного транспорта изменится в центре Нижнего Новгорода в связи с проведением Дня молодежи 28 июня.