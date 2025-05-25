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Общество

Нижегородские старшеклассники могут записаться на бесплатные курсы "Код будущего. Искусственный интеллект"

26 июня 2025 15:24  [79] Общество
Нижегородские старшеклассники могут записаться на бесплатные курсы Код будущего. Искусственный интеллект

Нижегородские старшеклассники и студенты колледжей и техникумов могут записаться на бесплатные курсы «Код будущего. Искусственный интеллект» по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/ai.

Изучение технологий ИИ – новое направление проекта для тех, кто хочет поступать на ИТ-специальности в вузы. В 2025 году в его рамках смогут обучиться не менее 75 тысяч студентов.

«Проект стартовал еще в 2022 году для обучения школьников языкам программирования. Искусственный интеллект – это новое направление, особо актуальное в наше время, учитывая популярность и эффективность нейросетей. Освоить основы работы с ними можно даже с нуля. Это важная ступень развития всей региональной ИТ-отрасли, так как сейчас нам важно растить кадры прямо со школьной скамьи. Нижегородская система ИТ-образования заточена в том числе под этот запрос. Мы адаптируем ее так, чтобы как можно большее число ребят могли начать свою ИТ-карьеру прямо во время школьного обучения или в студенчестве», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Учеников ждет шесть курсов от МФТИ, Яндекса, 1Т, «Цифриума» и «Школы программистов», 54 часа обучения в онлайн-формате. Программа рассчитана на четыре месяца. 

Набор на основные курсы «Код будущего», на которых подростки изучают популярные языки программирования, начнется в августе этого года. Выпускники «Кода будущего. Искусственный интеллект» смогут подать заявку в основной набор проекта, выбрав только курсы программирования профессионального уровня.

Напомним, что инициатива осуществляется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. 

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Теги:
IT Нацпроект школьники
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