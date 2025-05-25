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Общество

Вопросы цифровизации строительной отрасли обсудили в Нижнем Новгороде

26 июня 2025 17:44  [93] Общество
Вопросы цифровизации строительной отрасли обсудили в Нижнем Новгороде

Фото: минстрой Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошла рабочая встреча по вопросам эксплуатации информационной системы управления проектами (ИСУП) в регионе. Участие в мероприятии приняло около 40 представителей государственных и муниципальных заказчиков и подрядных организаций, профильных исполнительных органов региона, а также разработчиков программного обеспечения в сфере строительства.

Информационная система предназначена для мониторинга каждого этапа строительства объектов, что необходимо для государственных и муниципальных заказчиков. Система является одним из основных элементов цифровой вертикали строительной отрасли, выстраивание которой предусмотрено в рамках глобального процесса цифровой трансформации как в Нижегородской области, так и в России в целом, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». ФАУ «Роскапстрой» - федеральный оператор и заказчик системы.

«Нижегородская область стала первой, где мы проводим подобную встречу. Ваш регион стабильно показывает высокие результаты по ведению ИСУП и занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге по работе в системе. Главная цель сегодняшней встречи - получить конструктивную «обратную связь» от специалистов, ежедневно работающих в системе. Открытый диалог позволит нам выявить основные болевые точки и найти решения для совершенствования системы», - отметила руководитель департамента реализации цифровых проектов в строительстве ФАУ «Роскапстрой» Оксана Сацкова.

Участники встречи обсудили результаты работы по переводу исполнительной документации в электронный вид и по использованию технологий информационного моделирования (ТИМ) на примере бюджетных объектов, в том числе детской поликлиники на 500 посещений в Кстове.

«Основная задача на сегодня – более активная цифровизация строительной документации со стороны подрядных организаций. Конечно, при переходе «на цифру» могут возникать определенные сложности, в том числе технические. Сегодня у нас есть уникальная возможность совместно с заказчиками и разработчиками ИСУП найти наиболее эффективные способы их решения», - отметила начальник управления цифровизации и выдачи разрешительной документации министерства строительства Нижегородской области Любовь Николаева.

Представители регионального строительного комплекса поделились примерами из практики и высказали пожелания по поводу улучшения системы. Участники также обсудили особенности и возможности интеграции ИСУП с другими системами цифровой вертикали строительной отрасли для работы с исполнительной документацией в электронном виде. По итогам встречи был сформирован список предложений по доработке и модернизации функционала системы для дальнейшего рассмотрения на федеральном уровне.

Напомним, что с 2025 года в России началась реализация нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его цель - обеспечение граждан социально значимой инфраструктурой нового качества. Проект состоит из 11 федеральных проектов, которые включают направления, ранее предусмотренные в национальных проектах «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и государственных программах Российской Федерации: «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Жилье», «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах», «Новый ритм строительства», «Центральный транспортный узел», «Безопасность дорожного движения», «Региональные дороги», «Федеральные трассы», «Развитие дорожного хозяйства», «Общественный транспорт».

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Теги:
Нацпроект Строительство
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