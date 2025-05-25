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Политика

Евгений Люлин предложил правовой каркас интеграции с Беларусью

26 июня 2025 17:48  [77] Политика
Евгений Люлин предложил правовой каркас интеграции с Беларусью

Фото: пресс-служба ЗСНО

26 июня в Законодательном собрании Нижегородской области в рамках работы XII форума (12+) регионов России и Беларуси состоялось заседание одной из секций Форума по теме "Правовое сотрудничество как условие эффективной интеграции России и Беларуси в рамках союзного государства".

Участники, включая представителей законодательных и исполнительных органов власти, научного сообщества двух стран, обсудили пути укрепления правового пространства Союзного государства: необходимость гармонизации законодательства России и Беларуси, защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, цифровизацию правовой сферы и активное вовлечение молодежи в эти процессы. Особое внимание было уделено важности «модельного законотворчества» – использование типовых законодательных актов Союзного государства как основы для национальных законов. В приоритете здесь цифровая экономика, равные условия для бизнеса, защита интеллектуальной собственности, молодежная политика, социальное развитие и противодействие фальсификации истории и героизации нацизма. Подчеркнута необходимость активнее вовлекать молодых граждан как в разработку законов и проектов (патриотических, волонтерских, образовательных), так и в создание единой цифровой базы всех молодежных программ Союзного государства.

В числе важнейших практических задач также выделены унификация подходов в цифровой экономике, искусственном интеллекте и кибербезопасности для обеспечения цифрового суверенитета, активизация работы местных властей (особенно приграничных регионов) на основе нового модельного закона о приграничном сотрудничестве, а также повышение доступности правовой информации Союзного государства.

"Сегодня мы увидели полное единство взглядов по ключевым драйверам нашей интеграции: гармонизации законов, защите священной для нас исторической правды, цифровизации права и роли молодежи. Нижегородская область уже активно работает по этим направлениям. Наши соглашения со всеми регионами Беларуси, успешный опыт молодежного парламентаризма и совместный Стандарт работы молодежных палат – полностью соответствуют духу рекомендаций секции и будут активно использоваться для их реализации. Это реальные инструменты, которые мы готовы масштабировать для укрепления Союзного государства", – сказал председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

В настоящее время Законодательное собрание Нижегородской области является единственным законодательным органом субъекта РФ, заключившим соглашения со всеми регионами Республики Беларусь. Соглашение также подписали Ассоциация молодежных парламентов ПФО и Молодежный совет Национального Собрания Республики Беларусь. В рамках сотрудничества разработан и принят единый для России и Беларуси Стандарт деятельности молодежной палаты.

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Теги:
Белоруссия ЗСНО Международное сотрудничество
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