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Общество

Ученые завершили фундаментальные исследования по двум проектам в области химии, получившим поддержку Нижегородского НОЦ

26 июня 2025 18:06  [84] Общество
Ученые завершили фундаментальные исследования по двум проектам в области химии, получившим поддержку Нижегородского НОЦ

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и ГК «Норкем» подвели промежуточные итоги реализации двух перспективных проектов в области химической промышленности, отобранных по результатам совместного конкурса инновационных разработок в 2024 году. По обоим проектам завершены фундаментальные исследования, стартовал этап практической реализации, ведется разработка опытных установок для последующего промышленного внедрения технологий.

Проекты, получившие поддержку НОЦ, ориентированы на импортозамещение и создание современных отечественных производств стратегически важной химической продукции. Один из проектов реализуют ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Они разрабатывают технологию получения оксида пропилена методом хлоргидринирования. Второй проект реализуют ученые ННГУ им. Н.И. Лобачевского - разрабатывают технологии производства химических соединений из отечественного сырья для изготовления поверхностно-активных веществ, пластификаторов, присадок к топливу и другой продукции. Общий объем финансирования проектов составил 26 млн рублей. 

«Реализация этих проектов имеет стратегическое значение для химической отрасли России. Разрабатываемые технологии не только позволят сократить зависимость от импорта критически важных химических продуктов, но и создадут основу для развития новых производственных цепочек в регионе. Мы видим серьезный прогресс в работе научных коллективов и уверены, что в установленные сроки будут получены результаты, готовые к промышленному внедрению», – отметил директор АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко.

Проект НГТУ им. Р.Е. Алексеева по разработке технологии получения оксида пропилена методом хлоргидринирования призван решить проблему зависимости российских предприятий от импорта этого ключевого сырья. Оксид пропилена широко используется в производстве полиуретанов, медицинских препаратов, косметики и других продуктов. В настоящее время отечественные производители обеспечивают менее 50% потребностей рынка. На текущем этапе реализации проекта ученые уже провели анализ патентных и научных решений, разработали технологическую схему процесса, выполнили математическое моделирование всех стадий производства, подготовили комплект эскизной конструкторской документации, а также сконструировали один из узлов синтеза. 

Второй проект, реализуемый ННГУ им. Н.И. Лобачевского, направлен на создание технологии производства химических соединений из отечественного сырья для изготовления поверхностно-активных веществ, пластификаторов, присадок к топливам и другой продукции. В России до сих пор отсутствуют собственные производства данного вида продукции, что делает данный проект особенно значимым для химической отрасли. На сегодняшний день исследователи выполнили компьютерное моделирование физико-химических свойств компонентов, разработали схему разделения и очистки продуктов, построили математическую модель процесса, определили оптимальные технологические режимы, позволяющие минимизировать энергозатраты и объем отходов. Кроме того, завершена проработка аппаратурного оформления и созданы 3D-модель установки, эскизная документация и прототип опытной установки.

Полностью завершить проекты планируется до конца 2027 года.

Напомним, в 2024 году Нижегородский НОЦ провел шесть конкурсов на создание новых технологий по техзаданиями индустриальных партнеров. Было определено 10 проектов-победителей. Разрабатываются различные технологии в таких областях, как железнодорожный транспорт, химия, в том числе «зеленая», станкостроение, медицина, промышленная автоматика. На сегодняшний день все проекты успешно завершили этап фундаментальных исследований, ведётся их дальнейшая реализация в соответствии с утвержденными планами.

В этом году Нижегородский НОЦ продолжит практику проведения научных конкурсов с участием индустриальных партнеров.
Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации: https://science52.ru/.

Период с 2022-го по 2031 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

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Теги:
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