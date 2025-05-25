Андрей Гнеушев представил опыт межрегионального сотрудничества Нижегородской области с Беларусью Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев представил опыт межрегионального сотрудничества Нижегородской области с Республикой Беларусь в рамках секции «Межрегиональное сотрудничество, взаимодействие органов местного самоуправления России и органов местного управления Беларуси: опыт и перспективы» XII Форума регионов России и Беларуси. Секция состоялась в Нижегородском кремле 26 июня. Ее провели председатель комитета Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко и председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Леонид Заяц.

Андрей Гнеушев подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы Нижегородской области является усиление взаимодействия с Беларусью.

«Укрепление российско-белорусской интеграции в рамках союзного сотрудничества всегда было и остается одним из наиболее приоритетных направлений работы для Нижегородской области. В первую очередь, это касается торгово-экономической сферы, хотя взаимодействие в гуманитарных областях отличается не меньшей интенсивностью и глубиной. Мы дорожим нашим духовным единством, общей историей и традициями и стремимся вместе строить свою жизнь и творить будущее. Мы не стоим на месте. Наше сотрудничество основано на реализации конкретных проектов. Впереди у нас новые горизонты, много интересной работы по развитию и укреплению взаимовыгодного сотрудничества», - отметил заместитель губернатора Нижегородской области.

По словам Андрея Гнеушева, в настоящее время Нижегородская область активно развивает сотрудничество с четырьмя белорусскими регионами – Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областями. Кроме того, заместитель губернатора обратил внимание на то, что у Нижегородской области уже 24 города-побратима в Республике Беларусь.

По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, регион обладает значительным опытом межмуниципального сотрудничества с Республикой Беларусь.

«Нижегородская область располагает уникальным опытом – мы единственный регион в России, в котором разработана и действует программа развития межмуниципального сотрудничества с Республикой Беларусь. Правительство региона совместно с муниципалитетами организует десятки международных мероприятий, среди которых фестивали, форумы, семинары и многое другое. Участие белорусских партнёров в этих мероприятиях особенно ценно, так как оно способствует укреплению связей между нашими регионами и обмену опытом в различных сферах», - сказала министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

По итогам работы секции были приняты рекомендации в адрес парламентов России и Беларуси и органов исполнительной власти регионов.

В документе отмечается, что одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации и Республики Беларусь является дальнейшее совершенствование правового, организационного, информационного и ресурсного обеспечения и расширения межрегионального сотрудничества, надежным фундаментом для развития которого является духовное единство братских народов двух стран, основанного на общих исторически сложившихся традиционных духовно-нравственных ценностях, этнокультурной и языковой близости.

В целях совершенствования межрегионального сотрудничества, взаимодействия органов местного самоуправления России и органов местного управления Беларуси участники секции рекомендовали Парламентскому Собранию Союза Беларуси и России рассмотреть вопросы подготовки предложений по закреплению в правовых актах Союзного государства определений понятий «города-побратимы» и «побратимские связи».